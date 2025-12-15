Chủ khách sạn TPHCM có thể bị phạt đến 10 triệu nếu không khai báo lưu trú

Ngày 15/12, Nghị định 282/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chính thức có hiệu lực. Lực lượng Công an TPHCM đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều cùng ngày, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) trực tiếp đến các khu nhà trọ, khách sạn trên địa bàn để phổ biến những nội dung mới của Nghị định 282, trong đó có quy định về xử phạt vi phạm trong đăng ký, quản lý cư trú.

Công an phường Thủ Đức tuyên truyền Nghị định 282 cho chủ nhà trọ trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại một nhà trọ trên đường Hữu Nghị, tổ công tác Công an phường Thủ Đức tuyên truyền, nhắc nhở bà Trần Ngọc Dung (SN 1963, chủ nhà trọ) thực hiện khai báo lưu trú ngay khi có người đến thuê phòng. Trường hợp người thuê ở quá 30 ngày, chủ cơ sở phải đăng ký tạm trú theo đúng thời hạn quy định.

Cơ quan chức năng cho biết, việc khai báo, quản lý cư trú nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng nhà trọ, cơ sở lưu trú để ẩn náu, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Nghị định 282/2025, nếu không khai báo lưu trú hoặc đăng ký tạm trú đúng quy định, khi bị kiểm tra, chủ nhà trọ có thể bị xử phạt 750.000 đồng.

Nghị định 282/2025 tăng mạnh mức phạt vi phạm lưu trú (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi được tuyên truyền, chủ nhà trọ đã nắm rõ các quy định mới và cam kết thực hiện đầy đủ để tránh vi phạm. “Việc đăng ký tạm trú cho sinh viên, người thuê trọ giúp chủ nhà yên tâm hơn. Nếu không quản lý chặt, rất dễ xảy ra trường hợp người xấu giả danh sinh viên vào thuê mà mình không hay biết”, bà Dung chia sẻ.

Tiếp đó, tổ công tác di chuyển đến một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Bá. Tại đây, lực lượng công an tuyên truyền cho bà Nguyễn Thị Yên Hà (Phó quản lý khách sạn), về trách nhiệm thông báo lưu trú khi có khách đến thuê phòng.

Công an phường Thủ Đức tuyên truyền tại khách sạn trên đường Nguyễn Văn Bá (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, trường hợp không thực hiện khai báo lưu trú, cơ sở kinh doanh có thể bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 282/2025.

"Chúng tôi sẽ chấp hành khai báo lưu trú theo đúng quy định pháp luật để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", bà Hà nói.

Theo quy định, khách sạn không thực hiện thông báo lưu trú 1-3 người sẽ bị phạt tiền 3 triệu đồng; không thông báo lưu trú 4-8 người sẽ bị phạt tiền 6 triệu đồng; không thông báo lưu trú từ 9 người trở lên sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Mức phạt này đã tăng gấp hai lần so với Nghị định 144/2021.