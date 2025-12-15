Công an TPHCM triển khai lực lượng từ xa để trấn áp tội phạm ma túy

Tại hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 15/12, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã trình bày các giải pháp để tiến tới thành phố không ma túy.

Thành phố không ma túy là vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra cho Đảng bộ TPHCM tại Đại hội đại biểu diễn ra hồi tháng 10. Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm còn nêu thêm 3 vấn đề khác TPHCM cần giải quyết, đó là ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn)

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhìn nhận, ma túy là vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đến năm 2030, TPHCM có 100% xã phường không ma túy, TPHCM phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có 4 giải pháp trọng tâm.

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, giải pháp thứ nhất Đảng bộ TPHCM phải có nghị quyết chuyên đề, phân kỳ lộ trình hàng năm, phân chia rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân và cách thức thực hiện.

“Trong nghị quyết này sẽ thành lập ban chỉ đạo, chúng tôi đề xuất Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng ban chỉ đạo. Tương tự, ở cấp xã, trưởng ban chỉ đạo là Bí thư Đảng ủy; riêng khu phố, ấp thì bí thư chi bộ làm tổ trưởng tổ chỉ đạo”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề xuất.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng đề xuất, sau khi có nghị quyết, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, bỏ qua phần ban hành đề án.

Về giải pháp thứ 2, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc trên cơ sở phát động thi đua toàn dân phòng chống ma túy. Chương trình này sẽ được triển khai đến các khu phố, ấp; mỗi khu phố, ấp sẽ xây dựng mô hình đại đoàn kết, mô hình tổ không ma túy.

Giải pháp tiếp theo, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, thành phố cần phải chọn những địa bàn trọng điểm về ma túy nói chung và tội phạm nói riêng để thực hiện chuyển hóa địa bàn.

Cuối cùng, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề cập đến vai trò của lực lượng nội chính, trong đó Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định công an thành phố sẽ trấn áp mạnh tội phạm trong nước, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất ma túy.

Đồng thời, Công an TPHCM sẽ ký kết quy chế phối hợp với công an nước bạn; đồng thời triển khai lực lượng, nghiệp vụ từ xa, từ sớm để trấn áp tội phạm.

"Gần đây, công an thành phố phá các vụ án lừa đảo qua không gian mạng, chúng tôi đã đưa lực lượng đặc nhiệm qua nước bạn để bắt giữ đối tượng, sau đó nhờ nước bạn hỗ trợ đưa đối tượng về Việt Nam để xử lý. Chúng ta làm mạnh như thế, ngăn chặn từ xa từ sớm", Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh.