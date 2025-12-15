Ông Trần Sỹ Thanh: Hà Nội có hệ thống cơ chế mạnh nhất từ trước đến nay

Chiều 15/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Sỹ Thanh và các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 10 của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc với cử tri 9 xã thuộc địa bàn huyện Mê Linh và Sóc Sơn (cũ).

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho biết đây là buổi tiếp xúc rất đặc biệt vì là kỳ cuối của Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp vừa qua, 51 luật và 39 nghị quyết đã được thông qua.

Theo ông Thanh, từ chỗ thể chế từng được nhìn nhận là điểm nghẽn, điểm yếu, nay đã trở thành điểm mạnh sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, để cả nước có cơ hội tăng tốc, phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới.

"Điều này được thể hiện ngay trong kỳ họp thứ 10, khối lượng luật và nghị quyết rất lớn. Đặc biệt là tinh thần chuyển tải trong rất nhiều điều luật quan trọng, sát với thực tiễn hơn, sát với hơi thở cuộc sống hơn và gần với nguyện vọng của người dân hơn", ông Thanh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Sỹ Thanh (Ảnh: CTV).

Ở góc độ cá nhân, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho biết bản thân ông ứng cử và trở thành đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Sau đó chuyển về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Sau 3 năm 4 tháng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Thanh nhắc lại thời điểm về tiếp xúc cử tri ở Hà Nội (năm 2022), ông thấy nhiều cán bộ không dám đề xuất, không mạnh dạn đề xuất hoặc không mạnh dạn nêu sáng kiến vì nhiều lý do.

Tuy nhiên, có một điểm đáng mừng là sau thời gian đó, Hà Nội nói chung và đặc biệt là đội ngũ cán bộ các sở, ngành và các xã, phường đã rất mạnh dạn, quyết liệt, dám đề xuất trong công việc, theo ông Thanh.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhìn nhận ở thời điểm hiện tại, Hà Nội có một hệ thống cơ chế mạnh nhất từ trước đến nay.

Ông Thanh nêu ví dụ như nghị quyết đặc thù cho Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua trao quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định những việc rất lớn, nhiều thẩm quyền của Quốc hội đã trao về cho HĐND thành phố.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá chưa bao giờ Hà Nội có một đội ngũ cán bộ hùng hậu, tinh nhuệ như bây giờ, mọi việc được cán bộ làm rất nhanh.

Cùng với đó, ông Thanh cho rằng chưa bao giờ Hà Nội có sự đồng thuận của người dân cao như hiện tại. Theo đó, người dân biết chia sẻ với chính quyền những lúc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, người dân cũng động viên chính quyền, động viên cán bộ vững vàng đi lên.

Với những điều kiện thuận lợi về cơ chế, con người, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tin tưởng Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng như mong muốn, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự xã hội.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương khẳng định ông sẽ luôn bên cạnh Hà Nội, đi cùng Hà Nội thực hiện công việc chung, đảm bảo thành phố phát triển như nguyện vọng của bà con, cán bộ và nhân dân thủ đô.