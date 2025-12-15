Khai thác vùng trời tầm thấp, mở đường pháp lý cho taxi bay ở Việt Nam

Quốc hội thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi, với nhiều thay đổi lớn về quản lý bay, vận tải, hạ tầng, an toàn, an ninh và tiêu chuẩn môi trường. Luật gồm 11 chương, 107 điều, sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026.

Ghi nhận cho thấy Luật mới có nhiều thay đổi đáng chú ý. Bên cạnh việc quy rõ trách nhiệm các hãng bay khi chậm hoặc huỷ chuyến, Luật Hàng không sửa đổi cũng tăng cường an ninh khi Bộ Công an được xác định là cơ quan quản lý Nhà nước về an ninh hàng không hay quy định rõ về khai thác vùng trời tầm thấp...

Lần đầu quy định rõ khai thác vùng trời tầm thấp

Luật Hàng không sửa đổi cũng lần đầu quy định rõ khai thác vùng trời tầm thấp, tạo cơ sở pháp lý cho các mô hình vận tải mới như taxi bay và thiết bị bay tự động.

Song song, nhân viên hàng không bắt buộc ký hợp đồng lao động bằng văn bản, phù hợp Bộ luật Lao động.

Luật đồng thời cho phép nhà đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình lưỡng dụng tại cảng hàng không trên đất quốc phòng an ninh mà không phải chuyển quyền sử dụng đất.

Luật cũng cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và công nghệ mới trong hoạt động hàng không...

Theo báo cáo giải trình của Chính phủ, các nội dung được chỉnh lý nhằm bảo đảm thống nhất với Hiến pháp, phù hợp điều ước quốc tế và xu hướng phát triển của ngành hàng không.

Luật Hàng không sửa đổi bổ sung nhiều quy định về vận tải, quản lý bay, hạ tầng, an toàn và môi trường, hiệu lực từ 1/7/2026 (Ảnh: DT).

Bộ Công an sẽ là cơ quan quản lý Nhà nước về an ninh hàng không

Bộ Công an được xác định là cơ quan quản lý Nhà nước về an ninh hàng không. Nhà chức trách hàng không và an ninh hàng không được phân định rõ nhiệm vụ, phù hợp yêu cầu của Công ước Chicago.

Luật cũng bổ sung chương mới về hệ thống quản lý an toàn (SMS), quy định cơ chế thu thập và xử lý dữ liệu an toàn. Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay độc lập sẽ được thành lập, tách biệt với Nhà chức trách để tăng tính khách quan.

Thành viên tổ bay và kiểm soát viên không lưu phải được đánh giá sức khỏe tại cơ sở đủ điều kiện và cấp chứng nhận theo chuẩn ICAO. Giám sát viên an toàn được tham gia đào tạo tại doanh nghiệp và hưởng thù lao theo thỏa thuận.

Hãng bay phải xin lỗi, bồi thường nếu chậm hoặc huỷ chuyến

Luật mới quy định cụ thể trách nhiệm của người vận chuyển trong mọi khâu phục vụ hành khách. Hãng bay phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chuyến bay, đặc biệt khi có thay đổi lịch khai thác.

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng chuyến bay chậm, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển không do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải thông báo ngay, xin lỗi và bảo đảm ăn, nghỉ, đi lại, đồng thời chi trả các chi phí phát sinh phù hợp với thời gian chờ tại cảng hàng không.

Nếu việc chậm, hủy hoặc từ chối vận chuyển xuất phát từ lỗi của hãng, người vận chuyển phải bồi thường ứng trước, không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương.

Các khoản bồi thường theo trách nhiệm dân sự nếu có sẽ được trừ vào khoản bồi thường đã ứng trước, bảo đảm quyền lợi hành khách được thực thi đầy đủ.