Nhận hơn 200 triệu đồng, người thân hoàn cảnh ngỡ... bị nhầm

Ngày 15/12, em H’Da Mị Bkrông (14 tuổi, học sinh lớp 9E, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ea Kar) đã nhận được số tiền 228.357.132 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã được chuyển vào tài khoản của chị H’Điêt Bkrông (34 tuổi), dì ruột của H’Da Mị Bkrông.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi trao biển tượng trưng số tiền 228.357.132 đồng của bạn đọc ủng hộ đến em H'Da Mị Bkrông (Ảnh: Trương Nguyễn).

Chị H’Điêt Bkrông không giấu nổi sự ngỡ ngàng và xúc động khi nhận được số tiền lớn này. Ban đầu, chị nghĩ báo Dân trí đã chuyển nhầm và định liên hệ để hoàn trả.

"Khi nghe nói đây là số tiền mà bạn đọc báo hỗ trợ H’Da Mị Bkrông chữa bệnh, thực sự tôi rất xúc động, cả đêm mất ngủ vì mừng", chị H’Điêt Bkrông chia sẻ.

Được báo Dân trí chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản, dì của em H’Da Mị Bkrông ngỡ rằng báo chuyển nhầm cho ai đó và định hoàn lại (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo chị H’Điêt Bkrông, khối u của H’Da Mị Bkrông thường sưng to và nhức hơn vào mùa lạnh. Gia đình đang chờ em thi học kỳ xong sẽ đưa xuống TPHCM để thăm khám và phẫu thuật.

"Có được số tiền lớn từ bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, H’Da Mị Bkrông đã có kinh phí để đi chữa trị bệnh. Gia đình tôi biết ơn mọi người đã dành tình thương cho cháu nó rất nhiều", chị nói.

H’Da Mị Bkrông là nhân vật trong bài viết "Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹ". Em mắc phải khối u hắc tố da lớn, chiếm gần nửa khuôn mặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý.

Nhờ tình thương của bạn đọc báo Dân trí, sắp tới, em H’Da Mị Bkrông sẽ được đến TPHCM để thăm khám và phẫu thuật khối u (Ảnh: Thúy Diễm).

Mồ côi mẹ từ nhỏ, em được dì ruột cưu mang sau khi ông bà ngoại qua đời. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến việc điều trị khối u trở thành gánh nặng lớn.

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, cũng bày tỏ sự sẵn lòng tiếp đón và hỗ trợ em H’Da Mị Bkrông được các bác sĩ chuyên ngành tạo hình can thiệp.

Lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi dặn dò gia đình em H’Da Mị Bkrông sử dụng số tiền được giúp đỡ đúng mục đích và tiết kiệm (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Đặng Trần Thuần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc.

Ông mong muốn gia đình em H’Da Mị Bkrông sử dụng số tiền đúng mục đích để em sớm khỏe mạnh, hòa nhập cộng đồng và có tương lai tươi sáng hơn.