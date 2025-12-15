Người dân Ukraine gia tăng hoài nghi về Mỹ và NATO

Hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Zaporizhia, Ukraine hôm 14/12 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang thúc giục Kiev nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm giữa lúc quân đội Nga lớn mạnh và được trang bị tốt hơn đang tiến sâu hơn vào chiến trường.

Kiev và các đồng minh châu Âu đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Washington như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào, với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14/12 tuyên bố, Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy điều đó.

Tuy nhiên, chỉ 21% người Ukraine tin tưởng Washington, giảm so với con số 41% vào tháng 12/2024. Niềm tin vào NATO cũng giảm từ 43% xuống 34% trong cùng kỳ.

Cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện còn cho thấy, 72% người Ukraine đã sẵn sàng cho một thỏa thuận đóng băng chiến tuyến hiện tại và đạt một số thỏa hiệp.

Nhưng 75% người dân Ukraine bác bỏ việc nhượng bộ nhiều trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Điều này đặt ra những thách thức cho Tổng thống Zelensky khi ông đang nỗ lực đàm phán dưới áp lực của Nhà Trắng để chấm dứt chiến tranh với Nga.

Ukraine đã tìm cách phản đối kế hoạch hòa bình ban đầu do Mỹ hậu thuẫn mà Kiev và các đồng minh châu Âu cho là có lợi cho Moscow.

Giám đốc điều hành KIIS, ông Anton Hrushetskyi cho biết dư luận về vấn đề này vẫn ổn định trong những tháng gần đây bất chấp áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ.

Trong đó, 63% người Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, và chỉ 9% tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào đầu năm 2026.

“Nếu các đảm bảo an ninh không rõ ràng và ràng buộc… người dân Ukraine sẽ không tin tưởng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sẵn sàng để phê duyệt kế hoạch hòa bình tương ứng", ông Hrushetskyi viết.

Cũng theo kết quả khảo sát, chỉ có 9% người Ukraine muốn tổ chức một cuộc bầu cử trước khi chiến sự kết thúc.

Niềm tin vào Tổng thống Zelensky có thể đã giảm sau vụ bê bối tham nhũng lớn hồi tháng trước, nhưng hiện đã tăng trở lại ở mức 61% sau khi trợ lý hàng đầu của ông bị sa thải và những áp lực mới từ phía Mỹ, chuyên gia Hrushetskyi cho biết, đồng thời xác nhận “do đó nhiều người dân không muốn tổ chức bầu cử vào lúc này".