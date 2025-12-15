TPHCM chuẩn bị kịch bản tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Tại hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 15/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ phân tích tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân 2 con số (10-11%/năm) là một trong những chỉ tiêu trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, năm 2026 được coi là bản lề để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng này cho giai đoạn tiếp theo.

TS Trương Minh Huy Vũ đã phân tích về những thành tựu, điểm nhấn của năm 2025 và những dự báo cho năm 2026.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, tình hình thế giới, đặc biệt là những yếu tố tác động trực tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam và TPHCM ngày càng khó lường. Từ đầu năm 2025, những yếu tố này đã khiến kịch bản tăng trưởng ban đầu của TPHCM phát sinh sai số.

Năm 2025, TPHCM cũng tạo được những điểm sáng, tạo tiền đề cho năm 2026. Nổi bật nhất là tinh thần kiên trì bám sát các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân vào các công trình, dự án cụ thể.

"Những giải pháp này đã tạo nên sức bật rõ nét trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là quý III và quý IV", Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đánh giá.

Bí thư Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, năm 2025, hàng loạt nghị quyết, chính sách quan trọng của Trung ương đã mở đường, tạo cơ sở tháo gỡ và định hướng cho sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới.

Cùng với đó, đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt, trong đó trọng tâm là tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Năm 2026 được xác định là năm phải xử lý căn bản nội dung này. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông từ cầu, đường đến metro, khi được triển khai đồng bộ sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thành phố.

Ngoài ra, Trung tâm Tài chính quốc tế đã có nghị quyết và nghị định, đang chờ Chính phủ “bấm nút” chính thức trong tháng 12, qua đó tạo điều kiện đưa các dòng tiền, dòng vốn mới vào nền kinh tế từ năm 2026.

Trên những cơ sở đó, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cùng các cơ quan liên quan đề xuất tính toán kịch bản tăng trưởng 10-11% bằng cách tận dụng hiệu quả các nhóm nhiệm vụ nêu trên.

"Như tinh thần thảo luận tại các tổ sáng nay, có ba từ khóa xuyên suốt. Thứ nhất là tập trung chỉ đạo, làm việc nào dứt việc đó. Thứ hai là hình thành các đội đặc nhiệm, trong đó hai đội đặc biệt quan trọng là giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm hỗ trợ đầu tư công và làm việc với các nhà đầu tư chiến lược. Cuối cùng, tinh thần của năm 2026 là đồng kiến tạo: cùng làm việc, cùng chia sẻ lợi ích và cùng chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư chiến lược", TS Trương Minh Huy Vũ nêu quan điểm.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nhìn nhận, thực tế cho thấy, thời gian qua TPHCM đã và đang làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn, sở hữu dòng vốn quy mô lớn. Do đó, việc chia sẻ rủi ro và đồng hành cùng các dự án là yêu cầu tất yếu để bảo đảm thành công và phát triển bền vững.