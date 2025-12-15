Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM tiếp tục làm mạnh mẽ việc sắp xếp cán bộ

Kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 2, khóa I, chiều 15/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã gợi mở và chia sẻ về những vấn đề thành phố cần tập trung cho năm 2026 và thời gian tới. Trong đó, mục tiêu cuối cùng của mọi phần việc là chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn, doanh nghiệp có nhiều cơ hội để phát triển hơn.

"Nhiệm vụ lớn đầu tiên là giữ cho thành phố bình yên, giải quyết những tồn tại cũ, những vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung xây dựng thành phố phát triển với tư cách đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ...", Bí thư Trần Lưu Quang nêu định hướng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhìn nhận, TPHCM chưa bao giờ có sự thông thoáng về thể chế, quy định như hiện tại. Đặc biệt, việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù có thể coi là cơ hội "kim cương" mà TPHCM cần tận dụng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, điểm lớn đầu tiên của nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 là cơ chế phát triển mô hình TOD. Theo đó, thành phố được quyền giữ lại 100% nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất nằm cạnh các tuyến giao thông.

"Với nội dung này, mở đường đến đâu, thành phố tổ chức đấu giá, giao đất có thu tiền đến đó, tạo nguồn lực cho phát triển", Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Điểm mới tiếp theo của bản nghị quyết là TPHCM chỉ cần thực hiện một quy hoạch tổng thể, tích hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung và quy hoạch xây dựng trước đây. TPHCM cũng có cơ sở định nghĩa lại rõ ràng khái niệm nhà đầu tư chiến lược với cơ chế chỉ định thầu, quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục triển khai dự án thông thoáng, minh bạch hơn rất nhiều so với trước đây.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Ngoài ra, TPHCM cũng được thí điểm mô hình khu thương mại tự do ở khu vực Cái Mép Hạ. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, khu thương mại tự do sẽ là cơ hội để TPHCM kết nối với thế giới bằng đường thủy, thu hút nhà đầu tư, dòng vốn và nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong số các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn các cán bộ trong hệ thống chính trị chủ động các cơ chế đặc biệt, thuộc thẩm quyền của thành phố hoặc Trung ương để tháo gỡ khó khăn.

"TPHCM nổi tiếng với các mô hình sáng tạo, cách làm hay trước đây. Nếu cần thiết, chúng ta cần lập lại", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

TPHCM cũng cần rà soát, thống kê tất cả tài sản công, nhà, đất công trên địa bàn. Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tài sản công trên địa bàn bị sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, gây thất thoát đang ở mức rất nhiều. Toàn bộ tài sản công cần được số hóa thành cơ sở dữ liệu để nhà đầu tư, người dân biết và giám sát.

"Khi thống kê được toàn bộ, thành phố sẽ ưu tiên đất cho y tế, giáo dục, cây xanh, thanh toán các hợp đồng BT cho dự án lớn. Chúng ta nghĩ đến phát triển cây xanh là nghĩ cho chất lượng sống của người dân", Bí thư Trần Lưu Quang quán triệt.

Nêu những định hướng lớn về công tác tổ chức và công tác cán bộ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, địa phương có thể sẽ còn những thay đổi. Trong đó, chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy là có thể sắp xếp lại một số đảng bộ trực thuộc. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước sẽ còn thay đổi tổ chức bộ máy để hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

"Về công tác cán bộ, TPHCM tiếp tục làm mạnh mẽ, không kể cấp nào, cả Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Việc sắp xếp lại được thực hiện theo hướng chọn người cho công việc, dân chủ, lắng nghe và không bảo thủ với mong muốn TPHCM có đội hình mạnh nhất", Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.