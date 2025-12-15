Vụ "ăn chặn" tiền A80: Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục; Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra trong quá trình chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Bị can Phạm Văn Long (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội phát hiện phản ánh về việc chi trả tiền cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có dấu hiệu thiếu minh bạch. Từ đó phòng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chi trả 1.928.640.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng mỗi sinh viên nhận 1.960.000 đồng). Tuy nhiên, các bị can nói trên đã thống nhất phương án chỉ chi trực tiếp cho sinh viên một phần, số tiền còn lại giữ lại để chi cho cán bộ nhà trường.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho sinh viên, tạo bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ sở giáo dục và làm sai lệch chủ trương chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia sự kiện A80.