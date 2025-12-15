Khoảnh khắc lịch sử: Chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành

Chuyến bay VN-5001 của Vietnam Airlines đã chính thức hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành, đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng cho dự án sân bay lớn nhất Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong không khí hân hoan của đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường.

Trong khu điều hành, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và hãng hàng không Vietnam Airlines đã không giấu được niềm vui, vỗ tay chúc mừng khoảnh khắc lịch sử này.

Chuyến bay đầu tiên chạm đất Long Thành (Video: Cao Bách).

Kiểm soát viên Nguyễn Anh Tuấn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã thực hiện cuộc đàm thoại lịch sử với cơ trưởng chuyến bay VN-5001, đánh dấu lần đầu tiên phi công hàng không dân dụng liên lạc với nhân viên không lưu tại sân bay Long Thành.

Khoảnh khắc căng thẳng bao trùm tháp kiểm soát không lưu khi chờ đợi chuyến bay vào khu vực sân bay. Ngay sau khi máy bay chạm đường băng an toàn, toàn bộ nhân viên đã vỡ òa trong niềm vui sướng.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner, loại tàu bay lớn nhất Việt Nam, đã nhẹ nhàng tiếp đất, đánh dấu một thời khắc lịch sử cho sân bay Long Thành.

Sau nhiều năm chờ đợi, chiếc máy bay đầu tiên đã lăn vào bãi đỗ nhà ga hành khách sân bay Long Thành, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành hàng không Việt Nam.

Máy bay được xe dẫn đường đưa theo vệt lăn D24, di chuyển qua khu vực xe cứu hỏa phun nước chào mừng, một nghi thức truyền thống trong ngành hàng không, trước khi tiến vào sân đỗ.

Chiếc Boeing 787-9 màu xanh nước biển mang số hiệu VN-5001, biểu tượng của sự hiện đại và phát triển, đã an vị tại bãi đỗ sân bay Long Thành.

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng (thứ 2 từ phải sang) đã nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, ghi nhận thành công của chuyến bay đặc biệt này.

Hai phi công của chuyến bay VN-5001 không giấu được niềm vui và tự hào khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử này.

Không chỉ hạ cánh, chuyến bay VN-5001 còn thực hiện lần cất cánh đầu tiên tại sân bay Long Thành vào lúc 18h cùng ngày, sau đó trở về Tân Sơn Nhất lúc 18h40.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner trên bầu trời Long Thành.

Theo lãnh đạo VATM, chuyến bay ngày 15/12 có ý nghĩa then chốt trong việc đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến bay chính thức dự kiến vào ngày 19/12.