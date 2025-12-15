Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 15/12: Việt Nam sở hữu 40 HCV

Wushu và điền kinh chính là hai môn thể thao giúp đoàn thể thao Việt Nam mang về 5 HCV trong ngày thi đấu 15/12. Vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Thu Thủy mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 6 ở SEA Games 33 tại nội dung tán thủ nữ hạng cân 60kg.

Tiếp đó, VĐV Trương Văn Chưởng giành tấm HCV thứ 2 ở nội dung tán thủ nam hạng cân 70kg. Điều đáng tiếc là VĐV Đặng Trần Phương Nhi của đội tuyển Wushu Việt Nam đã bỏ lỡ tấm HCV ở nội dung Taolu (biểu diễn). Cô đã hoàn tất 3 bài trình diễn nam đao, nam quyền và nam côn một cách xuất sắc nhưng chỉ về nhì khi trọng tài chấm điểm cao hơn cho VĐV của Malaysia.

Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp HCV tại SEA Games 33 và phá kỷ lục giành HCV nhiều nhất qua các kỳ SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở môn điền kinh, các VĐV Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh khi mang về thêm 3 HCV, thuộc về Quách Thị Lan (400m rào nữ); Nguyễn Trung Cường (3000m rào nam) và Nguyễn Thị Oanh (10.000m nữ).

Đáng chú ý, tấm HCV ở nội dung 10.000m nữ giúp Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công ngôi vương từng giành được ở SEA Games 2023 cách đây 2 năm đồng thời giúp cô đi vào lịch sử môn điền kinh ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á khi là VĐV giành nhiều HCV nhất tại giải đấu (14 HCV), phá kỷ lục do đàn chị Nguyễn Thị Huyền nắm giữ trước đó (13 HCV).

Trong ngày thi đấu 15/12, dù không thể giành ngôi vị cao nhất nhưng chứng kiến các tấm huy chương bạc (HCB) rất đáng khen ngợi của các VĐV đoàn thể thao Việt Nam. Tấm HCB đáng tiếc nhất có lẽ thuộc về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi để thua kịch tính trước Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số 2-3.

Đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại Philippines và ghi tên mình vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: Hải Long).

Tin vui với người hâm mộ Việt Nam khi đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã giành chiến thắng U22 Philippines với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết và cầm chắc ít nhất một tấm HCB.

Như vậy sau ngày thi đấu thứ 6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 HCV, 11 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ), tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 40 HCV, 47 HCB và 70 HCĐ.

Vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về đoàn thể thao Indonesia khi các VĐV xứ vạn đảo giữ vững phong độ tốt với việc giành thêm 13 HCV trong ngày 15/12, nâng tổng số HCV lên con số 52 (ngoài ra còn có 65 HCB và 64 HCĐ trên bảng tổng sắp).

Đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục bỏ xa các đối thủ ở vị trí số một của bảng tổng sắp huy chương khi giành thêm 12 HCV trong ngày 15/12. Tính đến hết ngày 15/12, Thái Lan đã có tổng cộng 145 HCV, 87 HCB và 59 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào. Đáng chú ý, sau 5 ngày thi đấu đầy nỗ lực, đoàn thể thao Brunei đã ghi dấu ấn với tấm HCV đầu tiên giành được trong ngày 15/12 để xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện tại chỉ duy nhất đoàn thể thao Timor-Leste vẫn chưa giành được tấm HCV nào.