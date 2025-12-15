Vì sao điện thoại “ting” chậm 1 giây khi cắm sạc?

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao khi cắm sạc điện thoại phải mất gần 1 giây mới phát ra tiếng “ting” thông báo vào sạc?

Thực tế đó không phải độ trễ hay lag mà là quá trình thiết bị chạy hàng loạt bước kiểm tra thông minh để đảm bảo an toàn.

Đằng sau mỗi lần cắm sạc là những bài kiểm tra cực nhanh giữa điện thoại và củ sạc, đảm bảo an toàn cho mạch pin.

Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây để bảo vệ mạch điện, kéo dài tuổi thọ pin và giữ an toàn cho người dùng.