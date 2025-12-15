Làm công trình khẩn cấp tại nơi sạt lở “xé toạc” nhà dân

Chiều 15/12, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại xã Khe Sanh. Đây là công trình thuộc “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm xây dựng, sửa chữa nhà dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Công trình được thi công theo phương án kè mềm, thời gian hoàn thành phấn đấu dưới 40 ngày.

Khởi công công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại xã Khe Sanh (Ảnh: Nhật Anh).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đề xuất giải pháp thi công khoa học, chặt chẽ, xây dựng phương án thi công “3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng.

Trong quá trình thi công kè chống sạt lở, các ngôi nhà hư hỏng ở xã Khe Sanh cũng được sửa chữa để ổn định cuộc sống người dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 16-17/11, mưa lớn kéo dài gây sụt trượt nghiêm trọng tại dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh.

Dải sụt trượt dài khoảng 170m, sâu 15m, rộng 30m, diện tích hơn 5.000m2, làm hư hỏng phần sau của 2 ngôi nhà và gây nứt gãy 1-10m ở 10 ngôi nhà liền kề.

Sạt lở phá hủy một nhà dân, đe dọa nhiều công trình khác tại xã Khe Sanh (Ảnh: Tiến Thành).

Những ngôi nhà kể trên đều kiên cố, cao 2-4 tầng, với kết cấu bê tông cốt thép, giá trị lớn. Toàn bộ 12 hộ dân vùng ảnh hưởng của sạt lở ở xã Khe Sanh đã được di dời đến trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũ, nơi có đầy đủ điện, nước, vệ sinh, bảo đảm an ninh.

Tỉnh Quảng Trị từng có định hướng bố trí tái định cư ở vị trí an toàn, nhưng 12 hộ dân đều mong muốn được làm kè chống sạt lở để tiếp tục sinh sống tại nơi ở cũ vì thuận lợi cho sinh hoạt và kinh doanh.