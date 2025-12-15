Tài khoản "ting ting" 270 triệu đồng, người phụ nữ báo ngay công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 9/12, chị Chảo Thị Liều đến trụ sở Công an xã Hùng Việt trình báo việc tài khoản ngân hàng bỗng dưng nhận được 270 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Chị Liều cho biết người chuyển nhầm tiền đã chủ động liên hệ, nhắn tin đề nghị trả lại số tiền này nhưng lại yêu cầu chuyển vào một số tài khoản ngân hàng khác.

Nhận thấy dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, chị Liều không dám tự ý thực hiện giao dịch mà báo cáo toàn bộ sự việc cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý đúng quy định pháp luật.

Công an xã Hùng Việt thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền 270 triệu đồng cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Hùng Việt làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm 270 triệu đồng nói trên là anh Trần Trọng Giáp, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục giao nhận lại số tiền này theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Việc giao nhận tiền được thực hiện công khai, minh bạch và có sự chứng kiến của các bên liên quan.