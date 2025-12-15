Nga kiện công ty Bỉ, yêu cầu bồi thường gần 230 tỷ USD

Trụ sở của Euroclear tại Bỉ (Ảnh: Reuters).

"Tòa Trọng tài Moscow ngày 12/12 tiếp nhận đơn kiện của Ngân hàng Trung ương Nga với Euroclear. Số tiền đòi bồi thường là hơn 18,1 nghìn tỷ ruble", Tòa Trọng tài Moscow ngày 15/12 cho biết.

Euroclear là công ty tài chính cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ. Công ty này đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro (217 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của châu Âu để đáp trả Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU), ước tính rằng có khoảng 210 tỷ euro (247 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga hiện do châu Âu nắm giữ.

Tính đến cuối tháng 9, Euroclear nắm giữ khoảng 193 tỷ euro (225 tỷ USD) số tiền này.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết vụ kiện, được đệ trình tại Tòa án Trọng tài Moscow, nhằm mục đích đòi bồi thường bao gồm giá trị tài sản bị đóng băng, giá trị chứng khoán bị chặn giao dịch và lợi nhuận bị mất.

Hiện Euroclear chưa bình luận gì về vụ việc và hiện cũng chưa rõ liệu vụ kiện này sẽ đi đến đâu vì chỉ mới được đệ đơn tại Moscow.

Ngân hàng Trung ương Nga đệ đơn kiện cùng ngày EU thông báo kế hoạch đóng băng vô thời hạn các tài sản Nga, hướng đến sử dụng nguồn tiền này làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay hỗ trợ Ukraine năm 2026 và 2027.

Ông Kirill Dmitriev, Cố vấn thân cận của Tổng thống Nga, gọi hành động của EU là "trộm cắp", cảnh báo liên minh sẽ đối mặt các hậu quả như làm suy giảm niềm tin vào đồng euro và các ngân hàng trung ương tại khu vực.

Trong một tuyên bố riêng, Ngân hàng Trung ương Nga lên án việc EU có kế hoạch sử dụng tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine là “bất hợp pháp, trái với luật pháp quốc tế”, cho rằng chúng vi phạm “nguyên tắc miễn trừ chủ quyền đối với tài sản”. Đây là lần đầu tiên họ công khai bình luận về các kế hoạch này.

Tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, các nhà lãnh đạo EU sẽ quyết định liệu có sử dụng hàng chục tỷ USD từ các tài sản đóng băng này để tài trợ cho nhu cầu quân sự và kinh tế của Ukraine hay không.

Ukraine cần nguồn tài trợ để có thể chống lại các lực lượng Nga. Nhưng động thái như vậy chưa từng được thực hiện trước đây, và nó đi kèm với nhiều rủi ro.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cảnh báo rằng nếu EU làm vậy thì sẽ đối mặt các hậu quả như làm suy giảm niềm tin vào đồng euro và các ngân hàng trung ương tại khu vực.

Một số quốc gia thành viên cũng lo ngại về nguy cơ Nga đáp trả mạnh mẽ. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã từ chối phê duyệt kế hoạch này, viện dẫn những lo ngại rằng Moscow "sẽ không ngồi im".