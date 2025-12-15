Ô tô bốc cháy giữa đường Hà Nội trong giờ cao điểm

Khoảng 17h ngày 15/12, tại khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô.

Thời gian trên, ô tô con BKS 18A-013.xx đang di chuyển trên đường Võ Chí Công, khi tới gần nút giao Xuân La - Võ Chí Công (hướng nội thành đi cầu Nhật Tân) thì bất ngờ bốc khói trắng trên nắp capo. Sau đó lửa bắt đầu bùng lên khiến tài xế hốt hoảng phải dừng xe.

Chiếc ô tô bốc cháy giữa đường Võ Chí Công (Ảnh: Cắt từ clip).

Đúng lúc đó, Đại úy Phạm Lê Biên, cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội), đang làm nhiệm vụ tại nút giao Xuân La - Võ Chí Công phát hiện vụ việc đã chạy vào nhà dân mượn bình cứu hỏa rồi phối hợp với các lực lượng chức năng chữa cháy, kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn.

Rất may vụ cháy được khống chế kịp thời (Ảnh: Minh Đức).

"Rất may sự việc không gây thương vong về người. Sau khoảng ít phút đám cháy đã được dập tắt. Đơn vị cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế vụ cháy", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) nói với phóng viên Dân trí.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.