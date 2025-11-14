Tổng Bí thư Tô Lâm: Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời

Tối 14/11, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

Nền tảng để đi xa, đi tới thành công là sự đoàn kết

Trong không khí ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta.

Tổng Bí thư nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Đó là chân lý, là phương châm hành động, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của hồn thiêng sông núi, của Tổ quốc gửi đến từng người trong chúng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc: niềm tin và tình người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung; mọi khó khăn sẽ có lối mở.

Tổng Bí thư cho rằng, trước mắt là những cột mốc làm mục tiêu phấn đấu đi tới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, trường tồn, đó là mục tiêu 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, 100 năm thành lập nước Việt Nam vào năm 2045.

Khát vọng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi nội lực mới, mô hình tăng trưởng mới, động lực phát triển mới: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo kinh tế tuần hoàn. Nhưng nền tảng để đi xa, đi tới thành công vẫn là đoàn kết.

Tổng Bí thư chỉ rõ, đại đoàn kết bắt đầu từ Đoàn kết trong Đảng: nội bộ Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; nói đi đôi với làm; nêu gương, liêm chính, kỷ luật.

Đoàn kết trong hệ thống chính trị: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp nhịp nhàng, hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn kết giữa các giai tầng trong xã hội: công nhân - nông dân - trí thức - doanh nhân - văn nghệ sĩ - phụ lão - phụ nữ - thanh niên - thiếu niên nhi đồng - cựu chiến binh - đồng bào các tôn giáo, dân tộc; mỗi lực lượng đều có vị trí, trách nhiệm và vinh quang trong hành trình chung.

Và đoàn kết quốc tế: thêm bạn bớt thù, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội(Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Để tinh thần ấy đi vào đời sống hằng ngày, để thành kết quả có thể đo đếm được, Tổng Bí thư nhấn mạnh 7 nhóm việc cụ thể cần thực hiện: dân là gốc; kỷ cương - liêm chính; bộ máy tinh gọn; khơi thông nguồn lực phát triển; an sinh - văn hóa - con người; quốc phòng - an ninh gắn đối ngoại, hội nhập quốc tế; mặt trận - đoàn thể - tổ chức xã hội - cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế cần được kết nối chặt hơn, rộng hơn qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, qua kết nối thể thao, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư căn dặn, đoàn kết rất gần gũi, rất đời thường, là hơi thở, nhịp sống hằng ngày. Đoàn kết là một ánh nhìn tin cậy, là một cái bắt tay sẻ chia, là một lời nói ấm áp, cảm thông, là một việc làm đến nơi đến chốn, tình làng nghĩa xóm… Ở cơ quan, công sở hãy biến cuộc họp thành diễn đàn tìm giải pháp, là nơi tìm ra mẫu số chung, tìm ra lời giải cho mọi vấn đề trên tinh thần “học thầy không tày học bạn”.

Ở địa phương, hãy coi sự hài lòng của người dân là thước đo mọi quyết định. Ở doanh nghiệp, công trường, xưởng máy hãy coi sự liêm chính, thu nhập của người lao động là vốn quý, là sức sống của doanh nhân.

Trên không gian mạng, hãy là người truyền tin có trách nhiệm, trung thực, không bịa đặt, không phát tán tin giả, không gieo mầm chia rẽ, thay vào đó là lan tỏa hiểu biết, tinh thần cầu thị, tranh luận có văn hóa.

"5 dám" và "3 cùng"

Tổng Bí thư mong muốn, hãy khắc ghi và lan tỏa tinh thần “5 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung) và “3 cùng” (cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng), nếu thực hiện như vậy là đã góp một viên gạch bền chắc vào ngôi nhà đại đoàn kết Việt Nam.

Với các địa phương, cơ sở, nơi diễn ra mọi hoạt động của đời sống xã hội hằng ngày, nơi các tế bào sống phát triển ra không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải dân chủ, công khai, minh bạch; đối thoại để tạo đồng thuận; phải xây dựng văn hóa nghĩ đúng, nghĩ xa, nghĩ cùng dân, nghĩ vì dân; phải nói thẳng, nói thật, nói gọn; phải làm nhanh, làm chắc; làm đến nơi đến chốn... phải bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và cán bộ. Việc gì có lợi cho dân thì làm hết sức; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Đích đến là bộ máy tinh gọn hơn, phục vụ tốt hơn, chi phí xã hội thấp hơn, cơ hội phát triển cao hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn: Đoàn kết rất gần gũi, rất đời thường, là hơi thở, nhịp sống hằng ngày (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Trong phát triển kinh tế - xã hội, hãy để tinh thần đoàn kết dẫn dắt cách ta giải bài toán khó: Giải phóng mặt bằng với đồng thuận của dân; cải cách thủ tục để dự án trọng điểm không chậm nhịp; nâng cao chất lượng giáo dục - y tế bằng sự chung tay của cộng đồng; chuyển đổi năng lượng công bằng bằng cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân; bảo vệ môi trường bằng kỷ luật tự giác từ mỗi hộ gia đình đến mỗi nhà máy, công trường; liên kết vùng để nông thôn - đô thị cùng phát triển, lợi ích người dân - cơ sở địa phương - trung ương hài hòa hôm nay, bền vững mai sau.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta bước vào giai đoạn mới với không ít thử thách: cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, áp lực đô thị hóa, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng… Nhưng càng khó, đoàn kết càng tỏa sáng.

Một dân tộc đã đi qua chiến tranh vệ quốc, vượt qua những năm tháng bao cấp gian nan, tạo kỳ tích đổi mới - dân tộc ấy, khi đồng lòng, chắc chắn sẽ vươn tới những đỉnh cao mới.

Chúng ta đã có “hàng thẳng, lối thông”: đường lối đúng, thể chế đang hoàn thiện, khát vọng phát triển bừng sáng, niềm tin nhân dân là vốn quý vô song. Việc của chúng ta bây giờ là “bước đều, bước nhanh, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới. Mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi địa phương, mỗi ngành, đúng vị trí, đúng chức trách, đúng cam kết, cùng nhìn về một hướng”.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Tổng Bí thư kêu gọi: Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hãy cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy biến tinh thần ấy thành hành động hôm nay, trong gia đình, tổ dân phố; trong nhà máy, cánh đồng; trong lớp học, bệnh viện; trên biển khơi và trên không gian số, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu; vì hạnh phúc của nhân dân; vì mục tiêu đến năm 2030 và khát vọng đến năm 2045 mà nhân dân đang mong chờ.

Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, đồng lòng chung sức: Đoàn kết để chiến thắng khó khăn. Đoàn kết để đi tới thành công. Đoàn kết để dựng xây non sông bền vững muôn đời.