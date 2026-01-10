Nam sinh rơi lầu tử vong trong trường đại học ở TPHCM

Tối 9/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam sinh rơi lầu tử vong trong trường đại học.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 19h cùng ngày, bảo vệ của trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, phường Linh Xuân (trước đây thuộc TP Thủ Đức), phát hiện một người rơi từ tầng cao xuống dưới chân tòa nhà khu B.

Nam bảo vệ chạy đến kiểm tra và phát hiện một thanh niên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an phường Linh Xuân đến phối hợp cùng nhà trường điều tra nguyên nhân, xác minh danh tính nạn nhân.

Trên sân thượng của tòa nhà cao 8 tầng, công an phát hiện ba lô, điện thoại và tư trang của nạn nhân để lại. Qua đó xác định nạn nhân tên T.L.H. (19 tuổi, ngụ TPHCM), sinh viên năm nhất của trường.