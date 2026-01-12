Lisa diện váy xuyên thấu trong lần đầu tham dự Quả cầu vàng

Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh nghệ sĩ, tác phẩm đặc sắc trong năm và cũng là tiền đề cho giải thưởng Oscar danh giá.

Lisa là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách người trao giải tại Quả cầu vàng 2026. Cô đảm nhận vị trí này cùng các ngôi sao quốc tế như Snoop Dogg, Miley Cyrus và Orlando Bloom. Mỹ nhân Thái Lan chọn một diện mạo tinh tế và thanh lịch cho sự kiện này.

Trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2026, Lisa tiếp tục khẳng định phong cách váy xuyên thấu chưa lỗi mốt trong năm nay. Cô khoác lên mình chiếc váy đen xuyên thấu lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Jacquemus. Chiếc váy rộng thùng thình này có phần thân trên trong suốt và chân váy mờ, cùng với tay áo dài kiểu áo choàng được trang trí bằng tua rua ở phần cuối.

Năm ngoái, Lisa có bước ngoặt trong diễn xuất khi đóng mùa 3 của loạt phim truyền hình The White Lotus. Nhân vật của cô trong phim tên là Mook, tiếng Thái nghĩa là "ngọc trai", làm nhân viên khu nghỉ dưỡng.

Dù xuất hiện với thời lượng ngắn, sức hút của Lisa gây tò mò cho khán giả. Không chỉ ra mắt phim ở Mỹ, ê-kíp còn tổ chức buổi công chiếu tại Bangkok (Thái Lan) tháng 2/2025, tặng vé tham dự cho hơn 200 người hâm mộ.

Trong một năm qua, người đẹp Thái Lan góp mặt trong nhiều sự kiện đình đám như trình diễn tại lễ trao giải Oscar, Met Gala và Emmy 2025.

Lisa hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink trước khi phát triển thương hiệu riêng. Cô hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.

Nữ diễn viên Teyana Taylor chọn váy xẻ ngực táo bạo và cá tính. Cô tham dự lễ trao giải năm nay thành công rực rỡ khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim nhận 9 đề cử Quả cầu vàng - One Battle After Another.

Kate Hudson thanh lịch với váy màu bạc khoe trọn vẹn đường cong và làn da căng bóng. Cô được đề cử Quả cầu vàng hạng mục Diễn viên chính xuất sắc tại mùa giải năm nay.

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker (60 tuổi) nhận giải nhằm ghi nhận cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực truyền hình. Được xem là một trong những ngôi sao có phong cách tinh tế nhất Hollywood, Sarah chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng bởi những lựa chọn của mình.

Trong lần thứ 2 nhận vai trò MC của Quả cầu vàng, Nikki Glaser cho biết: “Tôi cảm giác mình đã làm quá tốt ở lần dẫn trước. Mọi thứ khi đó giống như một khoảnh khắc thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Điều này khiến tôi vừa tự hào, vừa lo lắng, bởi tiêu chuẩn năm nay thực sự rất cao”.

Vợ chồng Selena Gomez sánh đôi trên thảm đỏ. Đây là sự kiện chính thống đầu tiên họ cùng tham dự kể từ khi kết hôn vào năm ngoái. Giọng ca đình đám nước Mỹ chọn chiếc váy cổ điển và tinh tế.

Nữ diễn viên Jennifer Garner mặc váy xếp tầng cổ điển cho sự kiện lần này.

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts nhận đề cử trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại mùa giải năm nay với vai diễn trong bộ phim After the Hunt.

Quả bom gợi cảm của nước Mỹ một thời - Pamela Anderson - thanh lịch với gam màu trắng và cách trang điểm "có mà như không".

Vợ chồng George Clooney sánh đôi quyến rũ trên thảm đỏ Quả cầu vàng.

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence quyến rũ với đầm xuyên thấu của Givenchy. Cô được khen là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất thảm đỏ năm nay.

Nữ diễn viên Elle Fanning duyên dáng với váy của Gucci. Cô sánh đôi cùng bạn trai và nằm trong danh sách đề cử Quả cầu vàng 2026.

Mỹ nhân Cô hầu gái - Amanda Seyfried - chọn đúng gam màu của năm 2026, màu trắng, để tạo nên diện mạo hoàn hảo tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2026.