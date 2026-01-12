Cây cầu hơn 130 năm tuổi ở TPHCM tiếp tục bị "bôi bẩn" bởi nạn vẽ bậy

Cầu Mống, công trình 132 năm tuổi, di tích lịch sử nối liền phường Xóm Chiếu và phường Sài Gòn, liên tục xuất hiện các nét sơn vẽ nguệch ngoạc và graffiti trên thành cầu, lan can, cũng như lối lên xuống.

Điều đáng nói, di tích này vừa được trùng tu với hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, bao gồm 414 bộ đèn LED, 200m LED dây và 12 trụ đèn trang trí, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2025.

Trong thời gian chờ nghiệm thu, nhà thầu đã phát hiện tình trạng vẽ bậy tại mố cầu Mống thuộc phường Xóm Chiếu. Trước thực trạng này, nhà thầu đã kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM có văn bản gửi chính quyền địa phương, đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và vận hành của dự án.

Cách Cầu Mống khoảng 1km, Cầu Ba Son (tên cũ là Thủ Thiêm 2), một công trình dây văng hiện đại với tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, cũng liên tục bị vẽ bậy.

Các nét graffiti xuất hiện dày đặc trên trụ cầu, lối lên xuống và dây văng, đặc biệt tại các điểm khuất camera. Tình trạng này, cùng với rác thải dọc lối đi, khiến mỹ quan của cây cầu trở nên nhếch nhác.

Anh Trùng Dương (24 tuổi) bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi thường đến cầu Ba Son để hóng mát, nhưng tình trạng vẽ bậy cứ diễn ra khiến cho công trình giữa trung tâm thành phố không còn đẹp như lúc trước".

Đầu năm 2024, Cầu Ba Son đã được sơn lại bằng loại sơn chuyên dụng, dễ dàng lau sạch khi bị bôi bẩn. Tuy nhiên, các nét vẽ nguệch ngoạc vẫn tiếp tục xuất hiện, cho thấy ý thức của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn mỹ quan đô thị còn hạn chế.

Không chỉ Cầu Mống và Cầu Ba Son, nhiều công trình khác tại trung tâm TPHCM cũng đang bị "bôi bẩn".

Các trụ điện dọc khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ chi chít hình vẽ bậy.

Cục Hải quan TPHCM, một tòa nhà hơn 100 năm tuổi mang đậm dấu ấn lịch sử, cũng không thoát khỏi tình trạng này.

Ngay cả Cầu Khánh Hội, một trong 11 cầu trọng yếu trên đại lộ Đông Tây, tuyến đường đẹp và hiện đại nhất thành phố, cũng bị vẽ bậy.

Theo khoản 2 Điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt có thể lên đến 4 triệu đồng.

Tình trạng vẽ bậy tràn lan không chỉ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của các công trình kiến trúc và di tích lịch sử, mà còn đặt ra vấn đề cấp bách về ý thức cộng đồng và hiệu quả của các biện pháp quản lý, xử lý vi phạm.