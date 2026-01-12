Tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô tông loạt xe máy ở TPHCM

Tối 11/1, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ ô tô húc văng nhiều xe máy rồi lao lên vỉa hè tại giao lộ Võ Văn Ngân - đường số 6, phường Thủ Đức.

Khoảng 17h cùng ngày, ông N.N.T. (SN 1974, ngụ phường Dĩ An) lái ô tô mang biển số 61K-000.xx chạy trên đường số 6, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 đi Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ Võ Văn Ngân - đường số 6, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, tài xế bất ngờ đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao tới, va chạm với 4 xe máy phía trước. Chiếc ô tô tiếp tục băng qua đường rồi lao lên vỉa hè, tông vào tường rào trước cây ATM mới dừng lại.

Nhiều xe máy bị ô tô tông trên đường Võ Văn Ngân (Ảnh: Hoàng Nam).

Vụ tai nạn làm 6 người đi xe máy bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, 5 phương tiện cũng bị hư hỏng. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, chiều 11/1, ô tô mang biển số 61K-000.xx húc văng nhiều xe máy tại giao lộ Võ Văn Ngân - đường số 6 (phường Thủ Đức) rồi lao lên vỉa hè. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường, một xe bị cuốn vào gầm ô tô.

Công an phường Thủ Đức phối hợp với lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.