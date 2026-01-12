Hiện trạng hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa sau khi được đầu tư 17 tỷ đồng

Di tích hòn Vọng Phu (còn gọi là đá "mẹ bồng con") thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch - Núi Nhồi (phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cũ), nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Di tích hòn Vọng Phu từng nhiều lần bị sét đánh khiến các khối đá sạt lở và xuất hiện nhiều vết nứt. Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chi 17 tỷ đồng để thi công gia cố hòn Vọng Phu (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đầu tháng 1, đơn vị thi công đã tháo dỡ giàn giáo, hệ thống thang tời và không còn công nhân làm việc tại khu vực di tích. Nhìn tổng quan hòn Vọng Phu có tông màu trắng, khác nhiều so với màu đá nguyên bản trước kia.

Theo quyết định phê duyệt dự án, hòn Vọng Phu chủ yếu được khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép chèn vữa Sika dọc theo phương đứng. Khi bơm vữa, hỗn hợp sẽ len vào các vết nứt trên thành lỗ khoan và bao bọc các sợi thép D14.

Phần đỉnh của hòn Vọng Phu từng xuất hiện vết nứt, nay đã được đơn vị thi công gia cố lại an toàn.

Dù được đầu tư 17 tỷ đồng, nhưng nhìn tổng quan khuôn viên di tích hòn Vọng Phu chưa được cơ quan chức năng chỉnh trang, tu bổ lại.

Quanh sườn núi Nhồi, đất đá vẫn còn ngổn ngang khắp các lối đi.

Đáng chú ý, phía dưới chân hòn Vọng Phu, một "lô cốt" xây bằng gạch kiên cố vẫn án ngữ, mất mỹ quan quanh khuôn viên di tích.

Phía dưới chân núi, nhiều xưởng sản xuất đá hoạt động ầm ĩ cả ngày.

Đường lên di tích hòn Vọng Phu đang bị rào chắn lại, cỏ cây mọc um tùm quanh lối đi.

Vị trí di tích hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).