"Sát thủ phòng không" Nga lần đầu xung trận ở Ukraine

Hình ảnh mô phỏng Geran-5 của Nga do Ukraine thực hiện (Ảnh: HUR).

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine( HUR) Nga đang thử nghiệm các hình thức tác chiến đường không mới. Đầu năm nay, lực lượng Moscow lần đầu tiên sử dụng Geran-5 dài 6m, một UAV tấn công chạy bằng động cơ phản lực mới.

Sự xuất hiện của Geran-5 phản ánh nỗ lực của Nga tìm cách loại bỏ các hệ thống phòng không của Ukraine.

UAV mới này có sải cánh lên tới 5,5m. Đầu đạn nặng khoảng 90kg, và tầm tấn công được công bố lên tới 1.000km.

Theo HUR, điều đáng lo ngại đặc biệt là thông tin cho thấy Nga đang cân nhắc trang bị cho Geran-5 tên lửa R-73. Động thái như vậy sẽ là nỗ lực biến một UAV tấn công thành một phần của hệ thống phòng không tích hợp hoặc tác chiến đối không.

Với R-73, UAV Nga có thể nhằm mục tiêu vào máy bay cũng như lá chắn phòng không của đối thủ với độ chính xác cao, làm gia tăng mối đe dọa với Ukraine.

Việc sử dụng động cơ phản lực, cùng với tên lửa R-73, khiến việc Ukraine đánh chặn nền tảng này bằng trực thăng và tiêm kích càng trở nên khó khăn hơn nữa.

Trong UAV mới của mình, Nga sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh “Kometa” 12 kênh, cùng các modem 3G/4G. UAV được trang bị động cơ phản lực Telefly, tương tự loại dùng trên Geran-3 nhưng có lực đẩy lớn hơn.

Nga cũng đang xem xét các phương án phóng Geran-5 từ các nền tảng trên không, bao gồm máy bay Su-25. Mục tiêu là tăng tầm hoạt động đồng thời giảm chi phí triển khai.

Theo HUR, phương tiện không người lái này có thiết kế khá tương đồng với UAV Karrar do Iran phát triển.

UAV tấn công đóng vai trò then chốt trong chiến dịch đường không của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Với tầm hoạt động rộng, về lý thuyết, UAV mới có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi Nga tìm cách hiện đại hóa đội hình UAV của mình, Ukraine cũng đang phát triển các chiến thuật mới để đối phó với các đòn tấn công đường không của Nga.

Ngoài việc sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất UAV đánh chặn, được thiết kế để đối phó với các UAV Shahed của Nga.

Chỉ trong hơn một tuần qua, lực lượng Nga đã phóng gần 1.100 UAV tấn công nhằm vào Ukraine, cùng với 890 bom dẫn đường trên không và 50 tên lửa, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 11/1.