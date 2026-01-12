Patê Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm của đồ hộp Hạ Long

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hải Phòng và một số đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND phường Lê Chân (Hải Phòng) và các cơ quan báo chí, truyền thông về thương hiệu Patê Cột đèn Hải Phòng.

Theo nội dung văn bản, những ngày qua, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, đóng gói đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn “Patê Cột Đèn Hải Phòng”.

Patê Cột Đèn đã trở thành món ăn cần thử trên bản đồ ẩm thực Hải Phòng (Ảnh: Món ngon Hải Phòng).

Tên gọi này trùng với patê Cột Đèn - sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Hải Phòng, do các hộ kinh doanh tại chợ Cột Đèn, phường Lê Chân, bán từ nhiều năm nay. Sự trùng lặp đã gây hiểu nhầm trong dư luận.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, hai sản phẩm trên hoàn toàn không liên quan đến nhau. Patê Cột Đèn truyền thống là patê tươi, có hương vị đặc trưng, thời hạn sử dụng ngắn và cần bảo quản lạnh.

Trong khi đó, patê của Halong Canfoco là sản phẩm sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc, có thời hạn bảo quản dài và phân phối rộng rãi tại các siêu thị trên toàn quốc.

Patê Cột Đèn truyền thống hiện được chế biến và bày bán chủ yếu tại khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân và một số tuyến phố lân cận ở Hải Phòng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề nghị UBND phường Lê Chân và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, tránh nhầm lẫn, bảo vệ thương hiệu đặc sản truyền thống của người dân và hình ảnh du lịch Hải Phòng.

Phố Chùa Hàng, nơi bán patê Cột Đèn - sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, ngày 10/1 VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Ba người liên quan bị bắt gồm: Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng.

Các cá nhân này liên quan việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Như đã đưa tin, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1.274kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Số thịt được vận chuyển từ vùng có dịch đến các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn để tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của công ty, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho lạnh, chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó bị tiêu hủy theo quy định.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.