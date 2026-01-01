Miền Bắc rét đậm, rét hại trước khi tăng nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 11 và ngày 12/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo dự báo, trạng thái thời tiết nêu trên ở miền Bắc còn duy trì hết ngày 13/11. Từ ngày 14/1, bộ phận không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ miền Bắc có xu hướng tăng dần.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai những ngày tới có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa vài nơi, trời lạnh, ngày nắng; riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội những ngày tới ấm hơn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 12/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.