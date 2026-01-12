Thành ủy TPHCM điều động, luân chuyển 2 cán bộ

Sáng 12/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã điều động 2 Thành ủy viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thanh Xuân và ông Trần Văn Nam nhận quyết định cán bộ (Ảnh: Hoàng Quy).

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá 2 Thành ủy viên đều là cán bộ có kinh nghiệm, ở bất kỳ cương vị nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất điều động 2 cán bộ, hoán đổi vị trí, nhằm phát huy năng lực, sở trường trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc điều động thể hiện sự chuyển giao phù hợp, tạo điều kiện để mỗi cá nhân có môi trường công tác mới, từ đó hình thành động lực, sáng kiến và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đơn vị.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị 2 nhân sự nhận quyết định nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt yêu cầu được giao.