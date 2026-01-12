Cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng gây xôn xao dù chưa chính thức mở cửa

Trong những ngày qua, hình ảnh chụp công trình chưa hoàn thiện tại khu vực Longlong, thị trấn La Trinidad thuộc tỉnh Benguet (Philippines), thu hút sự quan tâm của dư luận nước này.

Điều khiến nhiều người bàn tán ở chỗ, một cây cầu nằm trong khuôn viên công trình được thiết kế theo kiểu có hai bàn tay nâng đỡ.

Hình ảnh gợi liên tưởng tới công trình Cầu Vàng nổi tiếng tại một khu du lịch ở Đà Nẵng (Việt Nam).

Cây cầu có 2 tay nâng đỡ bên dưới ở Philippines đang gây bàn tán xôn xao (Ảnh: Patrick Marrero).

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhận về lượng tương tác cao bất ngờ, chủ yếu xoay quanh câu hỏi gây tranh cãi. Công trình được lấy cảm hứng hay đây là sản phẩm sao chép?

Anh Patrick Marrero Tapang Jr. là người đăng tải bài viết cho biết, hiện điểm du lịch này vẫn trong quá trình xây dựng, chưa chính thức mở cửa đón khách. Anh cũng cung cấp các chỉ dẫn chi tiết để tới khu vực này.

Theo hình ảnh được đăng tải, điểm du lịch này sẽ gồm nhiều hạng mục tham quan như các công trình trang trí, điểm ngắm cảnh với tầm nhìn về phía núi non xung quanh.

Tuy nhiên, cây cầu với thiết kế "bàn tay khổng lồ" nâng đỡ phía dưới mới là chi tiết nổi bật, bị đem ra so sánh.

Trước vấn đề này, nhiều người dùng mạng xã hội ở Philippines thẳng thắn bày tỏ quan điểm không hài lòng.

Một số người nhận định, tỉnh Benguet nên tôn vinh bản sắc văn hóa riêng thay vì sao chép các biểu tượng du lịch nước ngoài. Nhiều ý kiến đề xuất có thể sử dụng các thiết kế khai thác từ truyền thuyết, văn hóa địa phương thay vì tái hiện những công trình đã nổi tiếng ở nơi khác.

Cầu Vàng ở Đà Nẵng và cây cầu tại Philippines đang trong quá trình thi công (Ảnh: Patrick Marrero).

Cùng chung quan điểm, không ít ý kiến cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở thiết kế, còn bỏ lỡ cơ hội tạo ra một điểm nhấn mang đậm dấu ấn địa phương.

Bên cạnh đó, vẫn có những người cho rằng, việc lấy cảm hứng từ một công trình nổi tiếng để có ý tưởng là điều hoàn toàn bình thường khi làm du lịch.

"Nhiều điểm du lịch trên thế giới vẫn học hỏi, vay mượn ý tưởng của nhau. Bởi vậy, việc sao chép không phải vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng là, liệu công trình có an toàn, được xây dựng bài bản và đáng để tham quan hay không", một tài khoản đóng góp ý kiến.

Cùng với đó là những cuộc thảo luận xoay quanh chi phí vé vào cửa. Đa phần du khách bày tỏ hy vọng chi phí sẽ ở mức hợp lý để người dân và du khách có thêm cơ hội tới tham quan.

"Hy vọng điểm đến này sẽ tạo ra công trình tương tự như trải nghiệm tại Đà Nẵng. Như vậy với những du khách có ngân sách hạn chế vẫn có thể tới chụp hình, thay vì tốn kém thêm chi phí đi nước ngoài", tài khoản có tên Jordan nói.

Trước những thắc mắc liên quan tới điểm đến đang gây bão trên mạng xã hội tại thị trấn La Trinidad, mới đây chính quyền địa phương đã lên tiếng. Người đại diện khẳng định đây không phải là điểm du lịch do địa phương khởi xướng và sở hữu, mà là một dự án du lịch tư nhân do các nhà đầu tư thực hiện.

"Chúng tôi không sở hữu hay vận hành điểm du lịch này", phía địa phương cho hay.

Khởi công từ giữa năm 2018, đến nay, Cầu Vàng đã trở thành một trong những điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi du khách đặt chân tới Đà Nẵng.

Cầu nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, gồm 8 nhịp với chiều dài gần 150m. Nét đặc biệt của cây cầu ở chỗ có 2 bàn tay khổng lồ nâng đỡ phần uốn lượn, tạo nên sự hấp dẫn khó tả.

Với kiến trúc ấn tượng, công trình từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Năm 2021, tờ Daily Mail (Anh) từng xếp Cầu Vàng nằm trong danh sách "Những kỳ quan thế giới mới".

Công trình cũng liên tục nằm trong danh sách các điểm đến ấn tượng, hút khách. Hãng tin CNN (Mỹ) từng dành nhiều lời khen ngợi và đánh giá đây là một trong những cầu đi bộ nổi tiếng trên thế giới.