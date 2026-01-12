Dư địa tăng trưởng của Vinhomes Green Paradise

Bất động sản - “bến đỗ” tiềm năng

Năm 2025 ghi nhận sự phân hóa giữa các kênh đầu tư. Sự biến động của các kênh tài chính khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn trong phân bổ tài sản.

Bất động sản tiếp tục cho thấy vai trò là kênh đầu tư chiến lược trong dài hạn. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, đây là kênh đầu tư có lợi suất hàng đầu tại Việt Nam trong 10 năm qua​. Tăng trưởng giá bất động sản trong 5 năm (2019-2024) đạt mức 59%.

Văn phòng bán hàng dự án Vinhomes Green Paradise đông kín khách, cho thấy sức hút của kênh bất động sản dịp cuối năm (Ảnh: Vinhomes)

Bất động sản còn sở hữu lợi thế như: giá trị sử dụng hiện hữu, khả năng tạo dòng tiền ổn định từ cho thuê hoặc khai thác dài hạn.

Trong hệ quy chiếu đó, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn là tài sản tích sản hội tụ lợi thế tăng trưởng dài hạn, dành cho giới tinh hoa.

Nền tảng tăng trưởng của Vinhomes Green Paradise

Nền tảng giá trị của Vinhomes Green Paradise được hình thành từ yếu tố khan hiếm về quỹ đất và vị trí. Dự án nằm trong số ít khu đất còn lại tại TPHCM có ba mặt giáp biển, liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng khoảng 75.000ha đã được UNESCO công nhận.

Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế độc bản với ba mặt giáp biển, tựa lưng khu dự trữ sinh quyển 75.000ha (Ảnh: Vinhomes)

Dự án được kiến tạo theo mô hình ESG++, đặt trọng tâm vào phát triển xanh, thông minh, sinh thái và tái tạo thiên nhiên, vốn là những chuẩn mực đang định hình thị trường bất động sản cao cấp thế giới.

Việc Vinhomes Green Paradise trở thành ứng viên chính thức đầu tiên cho danh hiệu “7 Kỳ quan đô thị tương lai” càng củng cố vị thế của dự án, nơi giá trị đầu tư song hành cùng uy tín và niềm tin quốc tế.

“Khi dự án trở thành một điểm đến đô thị tái tạo mang tính biểu tượng, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ niềm tin thị trường, uy tín quốc tế, hệ sinh thái bền vững mà nó kiến tạo”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, đánh giá.

Bên cạnh giá trị nội tại, mạng lưới hạ tầng với quy mô lớn nhất được đầu tư đồng bộ tại Cần Giờ đóng vai trò xúc tác quan trọng, kích hoạt dư địa tăng trưởng cho Vinhomes Green Paradise.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028, với vận tốc thiết kế 350km/h, rút ngắn hành trình di chuyển còn 13 phút.

Cầu Cần Giờ sẽ được động thổ vào 15/1, hoàn thành quý I/2028; sân bay quốc tế Long Thành sẽ khai thác thương mại từ đầu năm; chủ trương xây dựng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TPHCM thông qua.

Tổ hợp hạ tầng này không chỉ gia tăng khả năng kết nối, mà còn tái định hình vai trò của Cần Giờ trên bản đồ kinh tế, du lịch cao cấp và đầu tư, đặt nền móng cho một chu kỳ phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ xác lập vị thế mới của Cần Giờ trên bản đồ kinh tế, du lịch và đầu tư của TPHCM (Ảnh: Vinhomes)

Vinhomes Green Paradise được kiến tạo vận hành 4 mùa trong năm. Tại đây, hệ sinh thái vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hoạt động liên tục, không phụ thuộc mùa vụ. Dòng khách du lịch ổn định, thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu lớn là nền tảng tạo dòng tiền bền vững cho bất động sản trong lòng đô thị.

Bất động sản cao cấp thường được xem là kênh tích lũy dài hạn, nhờ khả năng bảo toàn giá trị và tạo dòng tiền ổn định. Với một số nhà đầu tư, đây là loại tài sản mang tính kế thừa, phục vụ mục tiêu tích sản cho nhiều thế hệ.