Cargill giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành chăn nuôi Việt Nam

Ngày 8/10, Lễ trao giải Vietstock Awards 2025 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vinh danh những doanh nghiệp nổi bật trong ngành chăn nuôi, có đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tại đây, các thương hiệu thuộc Cargill là Cargill Việt Nam được vinh danh với giải thưởng “Nhà vô địch Vietstock - Xuất sắc toàn diện”, và Provimi Việt Nam được vinh danh là “Nhà vô địch Vietstock - Tăng trưởng vượt trội”.

Cargill Việt Nam nhận giải “Nhà vô địch Vietstock - Xuất sắc toàn diện” (Ảnh: Cargill Việt Nam).

Provimi Việt Nam nhận giải “Nhà vô địch Vietstock - Tăng trưởng vượt trội” (Ảnh: Cargill Việt Nam).

Đến ngày 12/12, Cargill cũng được vinh danh ở vị trí thứ 3 trong danh sách “Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2025” theo xếp hạng của Vietnam Report, thông qua các tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và giải pháp, uy tín truyền thông và nhận xét của người tiêu dùng.

Chia sẻ về các giải thưởng này, ông Phạm Đức Thắng, Tổng giám đốc ngành dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi Cargill Việt Nam và Thái Lan, cho biết: “Hai giải thưởng Vietstock và vị trí thứ 3 trong “Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2025” một lần nữa minh chứng cho vị thế, tầm vóc và giá trị mà Cargill mang lại cho ngành chăn nuôi nói riêng và nền nông nghiệp Việt Nam nói chung.

Đây cũng là sự động viên, khích lệ cho đội ngũ Cargill tiếp tục học hỏi, đổi mới sáng tạo, mang công nghệ đẳng cấp thế giới về phục vụ người chăn nuôi trong nước, giúp khách hàng đạt tầm cao mới, mang lại giá trị thực tế và xây dựng niềm tin vững chắc”.

Khẳng định hiệu quả của giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của Cargill

Thành lập vào năm 1865 tại Hoa Kỳ, có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, trải qua 30 năm phát triển tại Việt Nam, Cargill khẳng định vị thế thương hiệu và chất lượng hàng đầu trong ngành chăn nuôi với hệ thống nhà máy hiện đại, giải pháp dinh dưỡng tiên tiến và mạng lưới phân phối toàn quốc.

Nỗ lực không ngừng của công ty đã được minh chứng với nhiều bằng khen và giải thưởng do Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ, Tập đoàn Cargill, và nhiều tổ chức trao tặng.

Năm 2011, Cargill đã sáp nhập Provimi - một tập đoàn nổi tiếng về thức ăn chăn nuôi bổ sung của Hà Lan - nhằm hoàn thiện giải pháp cho nhà chăn nuôi, từ thức ăn bổ sung đến thức ăn hoàn chỉnh và dịch vụ vượt trội với công cụ quản lý trang trại và dinh dưỡng kỹ thuật số, dịch vụ phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

Với sự kiên trì đồng hành và hướng dẫn của Cargill từ các chương trình dinh dưỡng, tư vấn kỹ thuật tại trại, hướng dẫn quy trình chăm sóc, quản lý dịch bệnh, đến giải pháp quản lý tự động hóa giúp trang trại nâng cao năng suất, nhiều khách hàng của Cargill đã phát triển từ quy mô nhỏ lên hệ thống chăn nuôi hiện đại với hàng nghìn heo nái, heo thịt, đàn gia cầm hàng trăm nghìn con.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà Cargill hướng đến không chỉ là nâng tầm sinh kế, mà còn là sự phát triển ổn định cho kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp chăn nuôi và cộng đồng. Đây là nền tảng để thế hệ tiếp theo kế thừa và phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững.

Công ty tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi là chất lượng sản phẩm, tri thức kỹ thuật và công nghệ quản lý, trong hơn ba thập kỷ tại Việt Nam. Nhờ đó, Cargill đã trở thành một trong những đối tác tin cậy của hàng nghìn hộ và doanh nghiệp chăn nuôi cũng như đại lý trên khắp cả nước.

Cargill Việt Nam nhận giải “Top 10 Công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2025” (Ảnh: Cargill Việt Nam).

Chị Vũ Thị Quế, một chủ trang trại tại Thanh Hóa, cho biết: “Trước đây, nghe nhiều người nói về cám Cargill nên tôi cũng quyết định dùng thử. Đầu tiên tôi sử dụng cám nái, sau đó thấy tốt nên chuyển hết sang dùng toàn bộ cám Cargill từ lợn nái đến lợn con và lợn thịt.

Với dòng sản phẩm Right Track IP cho heo con của Cargill, tôi thấy đàn lợn phát triển rất ổn định, da dẻ bóng mượt, hồng hào và nhanh lớn. Trước đây tôi mới có 30 nái, giờ thì tôi đã tăng lên được 150 nái, và 1.500 thịt. Tôi rất hài lòng vì khi hợp tác với Cargill, tôi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ khâu bán hàng cho đến kỹ thuật”.

Bước sang năm mới 2026, Cargill cam kết sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng khách hàng đạt những tầm cao mới về tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất, góp phần thực hiện sứ mệnh “Cùng Việt Nam nuôi dưỡng thế giới”, xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nơi người dân có thể an cư, lập nghiệp và duy trì chất lượng sống ngay cả trong những giai đoạn nhiều biến động.