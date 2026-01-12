Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, lãi vay có sớm tăng theo?

Lãi suất tiết kiệm ngắn hạn neo cao, ngày càng nhiều ngân hàng chạm trần 4,75%/năm

Theo thống kê của phóng viên Dân trí về biểu lãi suất huy động trực tuyến đang được các ngân hàng công bố, mặt bằng lãi suất tiền gửi ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức cao.

Cụ thể, có tới 29 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 4%/năm trở lên đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng.

Ở chiều ngược lại, chỉ còn một số ít ngân hàng niêm yết lãi suất dưới 4%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi ngắn dưới 6 tháng, gồm SCB, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và KienlongBank.

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, trần lãi suất huy động đối với kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm. Nếu như khoảng 3 tháng trước, mức lãi suất này còn khá hiếm gặp thì đến nay đã được 9 ngân hàng áp dụng đồng loạt cho toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng, gồm BVBank, OCB, PGBank, VIB, PVCombank, Sacombank, TPBank, VCBNeo và VPBank.

Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, nâng tổng số ngân hàng áp dụng mức trần lên 10. Với kỳ hạn 3 tháng, có 13 ngân hàng niêm yết lãi suất tối đa này, bao gồm Techcombank, LPBank, MBV cùng 10 ngân hàng kể trên. Đối với các kỳ hạn 4 và 5 tháng, ngoài 13 ngân hàng này, NCB cũng tham gia áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Có 3 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu năm nay là VPBank, MSB và ABBank. Mức tăng lãi suất huy động phổ biến tại các ngân hàng từ đầu năm đến nay dao động quanh 0,2% đến 0,4%/năm, chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Trong đó, ABBank gây chú ý khi nâng mạnh lãi suất ở tất cả các kỳ hạn và đưa lãi suất đặc biệt lên tới 9,65%/năm cho khoản tiền gửi rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng khác cũng duy trì các gói lãi suất tiết kiệm đặc biệt từ 6,3% đến 9%/năm nhằm thu hút khách hàng gửi tiền quy mô lớn.

Lãi suất huy động có thể tăng thêm trong năm nay

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, mặt bằng lãi suất huy động khó có thể duy trì ở mức hiện tại trong 12 tháng tới mà nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 0,5%/năm trong năm 2026.

Ông chỉ ra nguyên nhân do chênh lệch giữa huy động và cho vay tại các ngân hàng thương mại đang chịu sức ép nới rộng. Trước đó, tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết tính đến ngày 24/12/2025, huy động vốn toàn hệ thống ước tính tăng 14,1%, trong khi tăng trưởng tín dụng cả năm dự kiến đạt 19%.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Về xu hướng lãi suất hiện nay, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng mặt bằng lãi suất đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính chọn lọc sau thời gian dài duy trì ở mức thấp.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi của chu kỳ kinh tế, khi nhu cầu vốn phục hồi mạnh hơn, trong khi yêu cầu đảm bảo an toàn thanh khoản và cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng ngày càng được đặt lên hàng đầu. Lãi suất chưa bước vào chu kỳ tăng mạnh, nhưng xu hướng dịch chuyển lên mức hợp lý và bền vững hơn là khá rõ nét.

“Việc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động ngay từ đầu năm trước hết phản ánh nhu cầu chủ động củng cố nguồn vốn. Thực tế cho thấy tăng trưởng tín dụng đang cao hơn đáng kể so với tăng trưởng huy động. Bên cạnh đó, khoảng 80% nguồn vốn huy động hiện nay là vốn ngắn hạn, trong khi gần 50% dư nợ tín dụng tập trung ở vốn trung và dài hạn", ông Huy nêu.

Sự chênh lệch về kỳ hạn này, dù vẫn trong giới hạn kiểm soát, nhưng khi tín dụng tăng nhanh sẽ tạo áp lực nhất định lên khả năng cân đối nguồn vốn và thanh khoản của các ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn dài hơn, có thể được xem là bước đi phòng ngừa và củng cố nền tảng, thay vì phản ánh rủi ro thanh khoản tức thời.

Về bối cảnh quốc tế, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại và có thể xem xét các đợt giảm lãi suất khi điều kiện cho phép là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Diễn biến này giúp giảm áp lực lên tỷ giá và dòng vốn quốc tế, qua đó tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định, linh hoạt và hỗ trợ tăng trưởng. Đây là nền tảng thuận lợi để duy trì mặt bằng lãi suất trong nước ở mức hợp lý, tránh những biến động mạnh gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trước câu hỏi Lãi suất huy động tăng có gây áp lực lên lãi suất cho vay hay không, ông Huy cho biết về nguyên tắc thị trường, khi chi phí vốn đầu vào tăng, lãi suất cho vay sẽ chịu áp lực điều chỉnh.

Tuy nhiên, mức độ và tốc độ điều chỉnh nhiều khả năng sẽ diễn ra theo lộ trình, có sự phân hóa giữa các nhóm khách hàng, lĩnh vực ưu tiên và mức độ rủi ro. Với doanh nghiệp và người mua nhà, áp lực lãi suất có thể gia tăng, song sẽ được cân nhắc hài hòa nhằm không làm gián đoạn đà phục hồi của nền kinh tế.

“Xu hướng lãi suất hiện nay không nên nhìn nhận như một yếu tố bất lợi, mà là một bước điều chỉnh cần thiết để hệ thống ngân hàng thích ứng với chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh quốc tế thuận lợi hơn và chính sách điều hành linh hoạt, việc điều chỉnh lãi suất một cách thận trọng và có kiểm soát sẽ góp phần củng cố an toàn hệ thống, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới”, ông nhấn mạnh.