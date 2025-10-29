Bao giờ Huế và Đà Nẵng giảm mưa?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 28/10 đến ngày 30/10, khu vực Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Dự báo khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 30/10, mưa lớn ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 28/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An những ngày tới sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều và đêm có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiều nơi ở Huế chìm trong biển nước nhiều ngày qua (Ảnh: Anh Tuấn).

Dự báo thời tiết ngày 29/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng Nam Quảng Trị và Huế có mưa to đến rất to. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.