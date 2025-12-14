Sân bay Long Thành hối hả trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 14/12, một ngày trước khi sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh, mọi công tác chuẩn bị về nhân sự, đường băng, bãi đỗ tàu bay, thiết bị, thang lồng, hệ thống đèn đã sẵn sàng.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành, xã Long Thành, Đồng Nai. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tỉnh Đồng Nai.

Tại công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai gói thầu thi công đường cất hạ cánh, bãi đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và tháp kiểm soát không lưu.

Tại khu bãi đáp tàu bay, Thủ tướng đã lắng nghe Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trình bày phương án đón chuyến bay kỹ thuật. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án.

Trong chuyến kiểm tra, Thủ tướng bày tỏ sự phấn khởi khi các trụ sở đã cơ bản hoàn thành, tiếp tục giai đoạn hoàn thiện nước rút để đảm bảo về đích trước ngày 19/12. Bên cạnh đó, các công trình quản lý bay với hạng mục Đài kiểm soát không lưu… đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị để đảm bảo phục vụ vào ngày 19/12 và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Thủ tướng yêu cầu nhà thầu tiếp tục thúc đẩy triển khai đồng bộ tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục, nhất là đường cất hạ cánh, tuyến giao thông kết nối, nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ...

Cũng trong chiều nay, công tác dọn dẹp, vệ sinh đường cất hạ cánh, bãi đỗ máy bay được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam dồn toàn lực triển khai.

Hệ thống cầu ống lồng tại ga hành khách sân đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật cùng những khách mời đầu tiên hạ cánh.

Công nhân kẻ vạch sơn tín hiệu giới hạn vị trí đỗ của máy bay tại sân bay Long Thành.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị cho ngày đón chuyến bay đầu tiên, sân bay Long Thành được sự hỗ trợ, tăng cường lực lượng từ quân đội để vệ sinh đường cất hạ cánh và bãi đỗ tàu bay.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng biểu dương các đơn vị đã tập trung cao độ cho dự án. Những hạng mục, công trình thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Trong đó, hạng mục nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu đã sắp hoàn thiện.

Ngoài ra, đường băng số 1 của sân bay đã sáng đèn; cấp điện, nước đầy đủ, ổn định. Các trạm xăng dầu; thông tin liên lạc thông suốt; đường kết nối nội bộ đang được xây dựng khẩn trương.

Cảnh quan môi trường, sân đỗ, bãi cỏ sân bay Long Thành đang được hoàn thiện…

ACV huy động hơn 15.000 kỹ sư, công nhân (tăng hơn 1.000 người so với đầu tháng 11) và hơn 3.000 máy móc, thiết bị để thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm trên công trường sân bay Long Thành.

Trong đó, ACV ưu tiên tập trung hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách…

Sau khi kiểm tra tiến độ các hạng mục tại sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thị sát tại các tuyến đường kết nối. Đoàn cũng kiểm tra việc thi công nút giao đường kết nối sân bay Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu; nút giao giữa cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thủ tướng biểu dương các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực ngày đêm, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngày 19/12 tới đây, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên và chính thức khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Do đó, các đơn vị cần huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án để đưa vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không Long Thành.

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), dự kiến ngày 15/12, chuyến bay kỹ thuật sẽ sử dụng máy bay Boeing 787 và A350.

Các chuyến bay ngày 15/12 sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, sau đó quay về, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút. Chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12 dự kiến khởi hành từ Nội Bài đến sân bay Long Thành cũng sử dụng máy bay Boeing cỡ lớn.