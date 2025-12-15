Huy động công binh dọn đường băng Long Thành trước chuyến bay đầu tiên

Chiều 15/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đại công trường sân bay Long Thành nhộn nhịp không khí chuẩn bị trước giờ đón chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Dưới trời nắng gắt, hàng trăm chiến sĩ công binh, bộ binh của Quân khu 7 vẫn tập trung tại đường lăn, sân đỗ để tổng vệ sinh, làm sạch mặt bằng lần cuối trước giờ đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh.

Chiến sĩ Quân khu 7 dọn dẹp khu bay trước giờ đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Những người lính đã có mặt tại sân bay Long Thành đúng như lời hiệu triệu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp ngày 9/12.

Thủ tướng yêu cầu: "ACV phối hợp với Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Xây dựng tập trung dồn toàn lực cho công trình. Huy động quân đội hỗ trợ các hạng mục thi công "thần tốc", bảo đảm hoàn thành vào ngày 19/12".

Một trong những vấn đề phải giải quyết triệt để trước khi đón chuyến bay hạ cánh là tình trạng khói bụi và dị vật ngoại lai (FOD) trên đường băng, tránh những dị vật này bị hút vào động cơ máy bay. Trong bối cảnh tiến độ gấp rút, quân đội đã hỗ trợ chủ đầu tư trong việc tổng vệ sinh công trường.

Nhân lực tại công trường đang xử lý bụi trước giờ đón chuyến bay (Ảnh: Ngọc Tân).

Từ tháp không lưu nhìn xuống, những chiếc xe hút bụi, rửa đường hối hả chạy dọc đường băng để đảm bảo mặt đường không còn dị vật.

Trên tháp không lưu cao 123m, kíp trực của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước giờ đón chuyến bay. Nhiều nhân viên, quản lý dày dạn kinh nghiệm tại cơ sở không lưu Tân Sơn Nhất được huy động đến Long Thành để đảm bảo thành công của sự kiện.

Kíp trực kiểm soát không lưu sân bay Long Thành thảo luận nghiệp vụ trước giờ đón máy bay hạ cánh (Ảnh: Ngọc Tân).

"Trời nắng đẹp, trần mây cao, gió nhẹ, tầm nhìn trên 10km, thời tiết thuận lợi cho chuyến hạ cánh đầu tiên", một kiểm soát viên không lưu nhìn thông số trên màn hình và nói với phóng viên.

Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành sử dụng dòng máy bay Boeing 787-9 thân rộng của Vietnam Airlines. Chuyến bay mang số hiệu VN5001, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 15h, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 15h40 ngày 15/12.

Đây cũng sẽ là chiếc máy bay đầu tiên cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 18h cùng ngày với số hiệu chuyến VN5002. Máy bay sẽ trở về Tân Sơn Nhất lúc 18h40. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863.