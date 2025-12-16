Đường hơn 4.800 tỷ ở Tây Ninh ngổn ngang trước hạn về đích

Dự án Đường tỉnh 823D, với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, đang đối mặt với nguy cơ không kịp hoàn thành vào cuối năm 2025 như dự kiến ban đầu. Mặc dù được khởi công từ tháng 12/2021, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, gây lo ngại về tiến độ.

Tuyến đường dài hơn 14km này có chi phí xây dựng gần 1.106 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên đến hơn 3.745 tỷ đồng. Hiện tại, công trường vẫn đang hối hả thi công, nhưng nhiều khu vực trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện.

Tại khu vực vòng xoay nút giao Đường tỉnh 823D - Đường tỉnh 824 và Đức Hòa Thượng (xã Đức Hòa), nhà thầu mới chỉ hoàn tất san lấp mặt bằng và chuẩn bị thảm nhựa.

Cách nút giao Đường tỉnh 824 khoảng 200m, công nhân đang khẩn trương rải đá mịn, lu nền và cải tạo vỉa hè dưới trời nắng gay gắt.

Dọc tuyến đường, công nhân đang tích cực lắp đặt trụ đèn chiếu sáng, lót đá vỉa hè và bổ sung cống tại các đường dân sinh cắt ngang dự án để tăng khả năng thoát nước.

Mặc dù chưa thông xe kỹ thuật và một số đoạn chưa được thảm nhựa, nhiều phương tiện vẫn lựa chọn lưu thông trên tuyến để rút ngắn thời gian di chuyển.

Tại một số nút giao, cơ quan chức năng đã đặt chướng ngại vật để hạn chế phương tiện khi tuyến đường chưa hoàn thiện và chưa đủ điều kiện thông xe.

Theo thiết kế, Đường tỉnh 823D có mặt chính rộng 14m với 4 làn xe, kèm hai làn song hành mỗi bên rộng 7m, tổng nền đường 32-40m. Tuyến đường này đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối các trục giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ N2 với các tuyến Vành đai 2, 3, 4 TPHCM.

Đường tỉnh 823D cũng đi qua Khu công nghiệp Nam Thuận Đức Hòa Đông, hứa hẹn tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế Tây Ninh.

Khi hoàn thành, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Ninh đến TPHCM, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển đô thị - công nghiệp và hình thành một cực tăng trưởng mới cho khu vực.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An, thừa nhận dự án khó có thể hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm nay. Ông cho biết, dự án đang thiếu vật liệu đá để thảm nhựa và đơn vị đang nỗ lực tìm nguồn cung từ Đồng Nai.

"Công nhân đang làm ngày, làm đêm, nỗ lực thi công hết mức. Tuy nhiên, đến 31/12, dự án khó hoàn thành để thông xe kỹ thuật. Thời gian qua mưa nhiều cũng gây không ít khó khăn cho quá trình thi công", ông Hùng chia sẻ.

Đoạn cuối Đường tỉnh 823D dự kiến sẽ được nối dài, bắc qua kênh Thanh Niên để kết nối với đường Vành đai 3 TPHCM trong thời gian tới, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Đường tỉnh 823D dài hơn 14km kết nối Tây Ninh - TPHCM(Đồ họa: An Huy)