Chuyến bay đầu tiên hạ cánh thành công tại sân bay Long Thành

Đúng 16h ngày 15/12, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành (Đồng Nai). Khoảnh khắc lịch sử diễn ra trước sự chứng kiến của đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường.

Lúc 16h03, máy bay lăn vào sân đỗ. Hai xe cứu hỏa thực hiện màn phun vòi rồng (water salute) chào mừng khoảnh khắc lịch sử (Ảnh: Phước Tuần).

Trước sự hồi hộp theo dõi của cả đại công trường, một chấm nhỏ xuất hiện tại khoảng trời phía Đông, lớn dần cho tới khi hiện rõ đường nét của chiếc Boeing 787-9 màu xanh nước biển.

Chiếc máy bay hạ dần độ cao, sải cánh sừng sững rợp bóng qua những lô cao su bạt ngàn. Tại tháp không lưu của sân bay, loa đàm thoại phát ra lời chào kết nối của cơ trưởng với kíp kiểm soát không lưu.

16h ngày 15/12, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Cơ trưởng chuyến bay thông báo chuyến VN5001 đã nhập trục tiếp cận đường băng 23 trái của sân bay Long Thành, xin phép tiếp cận hạ cánh.

"Việt Nam 5001 được phép tiếp tục tiếp cận đường băng 23 trái", kiểm soát viên Nguyễn Anh Tuấn đáp lại.

Sau đó, máy bay hạ cánh thành công xuống đường băng sân bay Long Thành trong tiếng reo hò của đám đông chứng kiến.

Kiểm soát viên điều phối chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, kíp trực kiểm soát không lưu tại sân trải qua nhiều tháng luyện tập, làm quen với trang thiết bị mới tại đài không lưu.

"Trời nắng đẹp, trần mây cao, gió nhẹ, tầm nhìn trên 10km, thời tiết thuận lợi cho chuyến hạ cánh đầu tiên", một kiểm soát viên không lưu nhìn thông số trên màn hình và nói với phóng viên.

Sau khi hạ cánh, máy bay tiếp tục có lần đầu tiên cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 18h cùng ngày và trở về Tân Sơn Nhất lúc 18h40.

Theo lãnh đạo VATM, chuyến bay ngày 15/12 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức vào ngày 19/12.