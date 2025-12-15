Hé lộ chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành chiều nay

Sáng 15/12, lãnh đạo Bộ Xây dựng kiểm tra công trường sân bay Long Thành (Đồng Nai) lần cuối trước khi đón chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào chiều cùng ngày.

Trong sáng nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Vietnam Airlines sẽ báo cáo lãnh đạo bộ kế hoạch triển khai chuyến bay đầu tiên.

Chiếc Boeing 787 số hiệu VN-863 dự kiến hạ cánh tại sân bay Long Thành chiều 15/12 (Ảnh: Duy Huynh/Jetphotos).

Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành sử dụng dòng máy bay Boeing 787-9 thân rộng của Vietnam Airlines. Chuyến bay mang số hiệu VN5001, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 15h, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 15h40 ngày 15/12.

Đây cũng sẽ là chiếc máy bay đầu tiên cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 18h cùng ngày với số hiệu chuyến VN5002. Máy bay sẽ trở về Tân Sơn Nhất lúc 18h40. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863.

Đường băng Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu kỹ thuật đầu tiên (Ảnh: Nam Anh).

Trong chiều 15/12, kíp trực không lưu của VATM sẽ có mặt đầy đủ tại tháp không lưu Long Thành để điều phối chuyến bay đầu tiên hạ cánh. Theo lãnh đạo VATM, chuyến bay ngày 15/12 có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức vào ngày 19/12.