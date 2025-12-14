Sân bay Long Thành đón 3 chuyến bay đầu tiên vào sáng 19/12

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ, thăm hỏi công nhân, kỹ sư, tư vấn tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ở xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Tiến Việt cho biết, sáng 19/12, 3 chuyến bay đầu tiên của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways từ Hà Nội sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành chiều 14/12 (Ảnh: Nam Anh).

Theo ông Nguyễn Tiến Việt, các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh, sân đỗ, trạm kiểm soát không lưu, hệ thống kỹ thuật và công tác chuẩn bị buổi lễ cơ bản đã hoàn tất. Ngày 19/12, ngoài chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh xuống Long Thành, mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 phút.

Vào 15h30 ngày 15/12, sân bay sẽ đón chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Chuyến bay sử dụng tàu bay code E, dự kiến là Boeing 787, cất cánh từ Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống Long Thành rồi quay lại, chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các đơn vị đã tập trung cao độ cho dự án. Các hạng mục, công trình thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng.

Trong đó, hạng mục nhà ga hành khách - "trái tim" của sân bay và đài kiểm soát không lưu - "bộ óc" của sân bay đã sắp hoàn thiện; đường băng - hạ tầng cốt lõi của sân bay đã sáng đèn; điện, nước đầy đủ, ổn định. Các trạm xăng dầu; thông tin liên lạc đã thông suốt; đường kết nối nội bộ sân bay đang được tiến hành khẩn trương; cảnh quan môi trường, sân đỗ, bãi cỏ đang được hoàn thiện…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi về tiến độ các dự án thành phần tại sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để đẩy nhanh tiến bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh, cảnh quan môi trường sân bay Long Thành.

Để bảo đảm sự kiện ngày 19/12 diễn ra thông suốt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, ACV và tỉnh Đồng Nai rà soát toàn bộ hạng mục, đặc biệt là giao thông kết nối. ACV được đề nghị huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt ống lồng, kính nhà ga. Bộ Quốc phòng sẵn sàng bổ sung lực lượng nếu cần.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 rộng 1.810ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hiện nay, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành; việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Sân bay dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.