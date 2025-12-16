Tài xế buýt ở Hà Nội bị hành hung ngay trên xe

Ngày 16/12, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ việc một tài xế xe buýt số 67 bất ngờ bị hành hung.

Hình ảnh tài xế P.T.V. bị hành hung (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đó, vào lúc 13h42 ngày 14/12, xe buýt số 67 mang BKS 29F-002.xx do tài xế P.T.V. điều khiển đang dừng đỗ đón trả khách tại điểm dừng ở thôn Nhà Thờ, xã Đoài Phương (TP Hà Nội), thì bị một chiếc ô tô con lùi xe để quay đầu va vào đuôi xe buýt.

Nhà chức trách cho biết, sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe buýt đã xuống xe để kiểm tra và nói chuyện với người điều khiển ô tô con, nhưng bị 4 thanh niên ngồi trong ô tô con đe dọa.

Trước tình huống này, anh P.T.V. đã quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng giải quyết.

Sau đó có một nam thanh niên đã lên xe buýt đe dọa tài xế. Khi tài xế xe buýt lấy điện thoại để chụp hình nam thanh niên thì bị người này hành hung.

Lái xe buýt bị hành hung (Ảnh: Tổng công ty Vận tải).

"Sau khi nhận được thông tin báo cáo của tài xế xe buýt, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đã kịp thời ra hiện trường để giải quyết và báo cho Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp cùng phụ xe buýt đưa anh P.T.V. đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 Sơn Tây", vị đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho hay.

Cũng theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, sau khi bị hành hung, tài xế P.T.V. bị thương tích ở vùng mặt, chảy nhiều máu.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Đoài Phương cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc.