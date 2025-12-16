Chủ tịch TPHCM yêu cầu bãi bỏ ngay các thủ tục hành chính không cần thiết

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về việc tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã nêu những nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính từ quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chỉ quy định các thủ tục cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành cần rà soát, tham mưu bãi bỏ ngay các thủ tục hành chính không cần thiết. Từng đơn vị cần tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Đặc biệt, thủ tục hành chính cần được bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm theo Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua.

Sở, ban, ngành cần thực hiện nghiêm việc công bố, công khai thủ tục hành chính; phê duyệt đầy đủ quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới.

Chủ tịch UBND TPHCM đưa ra mốc thời hạn chậm nhất ngày 20/12, sở, ban, ngành cần hoàn thành việc tham mưu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới.

Trung tâm Chuyển đổi số sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị cấu hình thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM. Trung tâm Chuyển đổi số cũng chịu trách nhiệm cấp tài khoản cho nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và cấp xã để tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu sở, ngành, địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ phải được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua bộ phận một cửa và xử lý trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM. Các cơ quan không tự ý yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân rút hồ sơ, không yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy khi đã thực hiện trực tuyến.

Liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh. Trong đó, thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục cần giảm ít nhất 30% so với trước đây.