Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ chung cư ở Hà Nội

Khoảng 11h37 ngày 15/12, tại một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cột khói kèm lửa bốc ngùn ngụt từ căn hộ chung cư ở tầng 12 (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, tới khoảng 12h25 đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong về người. Vật liệu cháy chủ yếu là quần áo. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ban công ở một căn hộ chung cư tầng 12 tòa CT8B. Thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, cửa khóa.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt từ phía ban công của căn hộ chung cư nêu trên.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.