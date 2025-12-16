TPHCM nghiên cứu lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè để phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh.

Theo Sở Xây dựng, Công ty Great Wealth và Công ty V-Green đã đề xuất phương án xã hội hóa đầu tư hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin xe máy điện tại các bến bãi, nhà chờ xe buýt, vỉa hè và trụ chiếu sáng.

Một tủ đổi pin dành cho xe máy điện tại phường Xóm Chiếu, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, Công ty Great Wealth cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin bên cạnh cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, hoàn thành trong quý I/2026.

Các tủ đổi pin dự kiến là loại 6-12 khay, công suất từ 6kW đến 12kW, sử dụng nguồn điện 220V đấu nối từ lưới điện hiện hữu. Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy, chống bụi, chống nước và có hệ thống giám sát từ xa.

Mỗi tủ được lắp đặt cách mép đường từ 0,5m đến 1m, tại các vỉa hè đủ rộng hoặc khu vực gần nhà chờ xe buýt, công trình công cộng.

Qua khảo sát, Sở Xây dựng đánh giá một số vị trí vỉa hè có thể sử dụng tạm thời để lắp đặt tủ đổi pin mà không ảnh hưởng đến người đi bộ và mỹ quan đô thị.

Các doanh nghiệp sẽ tự đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo trì tủ đổi pin bằng nguồn vốn của mình, đồng thời cam kết tự di dời, tháo dỡ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không phát sinh khiếu nại, bồi thường.

Việc sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt tủ đổi pin sẽ thực hiện theo quy định hiện hành và phải đóng phí sử dụng vỉa hè theo nghị quyết của HĐND TPHCM.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hạ tầng sạc và đổi pin cho xe máy điện tại TPHCM hiện còn thiếu so với nhu cầu, trong khi số lượng xe máy điện đang gia tăng nhanh.

Việc phát triển hệ thống tủ đổi pin công cộng được xem là giải pháp góp phần bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đồng thời hỗ trợ lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh.