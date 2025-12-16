Nguyên cán bộ tòa án "chưa muốn nghỉ hưu", kiếm vài trăm triệu đồng mỗi năm

Từng là cán bộ tòa án, dù đã nghỉ hưu với mức lương ổn định, ông Lê Khắc Phú (70 tuổi, trú tổ dân phố 5, phường Đông Sơn, Thanh Hóa) vẫn không ngừng lao động, biến 3,5ha đất ruộng kém hiệu quả thành nông trại đa canh, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nông trại của ông Phú hiện trồng nhiều loại cây giá trị như măng lục trúc, sắn dây, cúc chi, thiên lý, atisô... Ông còn xây dựng nhà xưởng ngay tại vườn để sơ chế, đóng gói sản phẩm, chủ động hoàn toàn khâu sau thu hoạch. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Ông Phú có nguồn thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm từ nông trại rộng 3,5ha (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2013, ông Phú bắt đầu hành trình làm nông nghiệp bằng việc mua lại 3,5ha đất ruộng kém hiệu quả. Ban đầu, ông tập trung trồng cây ăn quả như cam, bưởi và đạt được thành công đáng kể nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt.

Tuy nhiên, nhận thấy xu hướng thị trường thay đổi, từ năm 2020, ông Phú đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn như lúa ST25, sắn dây, cúc chi, măng lục trúc, hoa thiên lý, atisô.

"Năm 2020 trở về trước, ở địa phương ít người trồng cây ăn quả nên lúc nào tôi cũng bán được giá cao. Từ năm 2020 trở lại đây, nhận thấy việc trồng cây ăn quả đã lỗi "mốt" nên tôi chuyển sang trồng các loại cây khác", ông Phú chia sẻ.

Tất cả các loại cây trong nông trại đều được ông chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn thu mà còn giúp nông trại chủ động ứng phó với biến động thị trường, tránh tình trạng "được mùa mất giá".

Sắn dây của ông Phú được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP (Ảnh: Hạnh Linh).

Điểm nhấn trong mô hình của ông Phú là việc đầu tư hệ thống máy móc sơ chế, đóng gói ngay tại vườn. Quyết định này xuất phát từ những lần nông sản bị thương lái ép giá, phải bán đổ bán tháo.

"Tôi mua máy sấy để sấy lúa, cúc chi, sắn dây, atisô…, sau đó đóng gói sản phẩm để bán dần. Nhờ vậy, nông sản giữ được chất lượng, không phải bán ồ ạt khi vào vụ, lại tránh bị thương lái ép giá", ông Phú cho biết.

Việc tự chủ khâu sau thu hoạch đã giúp giá trị nông sản tăng lên rõ rệt, lợi nhuận ổn định hơn. Sản phẩm sau khi sấy, đóng gói được thương lái, người tiêu dùng đặt mua, thậm chí còn được đưa vào siêu thị và các cửa hàng nông sản sạch trong vùng.

Mô hình trang trại tổng hợp này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho vợ chồng ông Phú khi về già mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phú đầu tư máy móc, tạo thành quy trình đóng gói sản phẩm (Ảnh: Hạnh Linh).

Không dừng lại ở đó, ông Phú còn ấp ủ: "Tôi dự định đầu tư thêm máy sấy công suất lớn, xây khu sơ chế riêng để nâng chất lượng sản phẩm, hướng tới làm OCOP và tiêu thụ ở các chuỗi cửa hàng nông sản sạch. Đồng thời, cải tạo trang trại để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng".

Ông Lê Quang Hân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn, đánh giá cao mô hình kinh tế của ông Phú, coi đây là minh chứng cho cách làm nông nghiệp hiện đại, chủ động và bền vững.

"Địa phương khuyến khích, tạo điều kiện để ông Phú hoàn thiện các thủ tục liên quan, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP, qua đó lan tỏa cách làm hay để nhiều hộ nông dân học tập", ông Hân khẳng định.