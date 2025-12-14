Thủ tướng kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ, thăm hỏi công nhân, kỹ sư, tư vấn tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ở xã Long Thành (Đồng Nai). Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi kỹ sư đang thi công sân bay Long Thành chiều 14/12 (Ảnh: Phước Tuần).

Tại công trường dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai gói thầu thi công đường cất hạ cánh và gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Cả hai gói thầu thuộc dự án thành phần 3.

Nhằm chuẩn bị công tác đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành, tại khu bãi đáp tàu bay, Thủ tướng đã lắng nghe Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trình bày phương án đón chuyến bay kỹ thuật hạ cánh xuống sân bay. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại tháp không lưu sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tiến độ các gói thầu với Ban quản lý dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang tập trung tối đa để đảm bảo thành công, an toàn cho chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 19/12.

Thủ tướng tặng quà, động viên kỹ sư, tư vấn giám sát thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Theo đó, ACV huy động hơn 15.000 kỹ sư, công nhân (tăng hơn 1.000 người so với đầu tháng 11) và hơn 3.000 máy móc, thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm trên công trường sân bay Long Thành; trong đó, ưu tiên tập trung hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách…

Trước khi vào kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai.

Đường băng và nhà ga hành khách sân bay Long Thành lên đèn (Ảnh: Phú Việt).

Theo Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), dự kiến ngày 15/12, chuyến bay kỹ thuật đáp xuống sân bay Long Thành sẽ được sử dụng máy bay Boeing 787 và A350.

Các chuyến bay ngày 15/12 sẽ khởi hành từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, sau đó quay về Tân Sơn Nhất, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút. Còn chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12 dự kiến khởi hành từ Nội Bài đến sân bay Long Thành cũng sử dụng máy bay Boeing cỡ lớn.