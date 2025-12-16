Bộ Nội vụ tiếp tục báo cáo về việc xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 10.

Theo đó, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập vì khối lượng công việc nhiều, yêu cầu đáp ứng công việc ngày càng cao.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị cần có lộ trình và chính sách phù hợp cho từng giai đoạn tiếp theo.

Trả lời nội dung này, công văn nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại các Kết luận 174, 186, 206, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri kiến nghị xem xét ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp cho cán bộ, công chức (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn bản trả lời của Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nêu, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Nội dung này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Trước đó, trong Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận 206 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ cũng cho hay một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 là đã trình Bộ Chính trị đề án chế độ tiền lương, phụ cấp (chức vụ, khu vực, đặc thù) của cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.