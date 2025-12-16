Rà soát trên 4.600 thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, chiều 15/12, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp với các tổ công tác về dự thảo Báo cáo tổng rà soát thủ tục hành chính 3 cấp chính quyền.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Thái Phương cho biết, tính đến ngày 30/11, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thống kê, rà soát 4.676 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Ông Lê Thái Phương, Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Hương Giang).

Trong đó, 2.606 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ; 1.663 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; 253 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã và 156 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác.

Bên cạnh đó, theo ông Phương, có 20 địa phương ban hành thủ tục hành chính đặc thù hoặc quy định chi tiết để thực hiện phân quyền, phân cấp với tổng số 556 thủ tục hành chính (275 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 281 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã).

Ngoài thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ba cấp trên, kết quả rà soát cho thấy còn một số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác như đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đăng kiểm, cơ quan đại diện, các tổ chức lập sổ gốc.

Quá trình rà soát, Bộ Tư pháp cùng các đơn vị đầu mối tại các bộ, ngành, địa phương đã phát huy vai trò hướng dẫn, kết nối, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện ngắn, trong khi khối lượng công việc lớn, một số bộ ngành, địa phương chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Một số cơ quan chưa gửi báo cáo chính thức, số liệu còn biến động, kết quả thống kê ở một số lĩnh vực chưa chính xác, chênh lệch lớn…

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định thời gian qua Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ triển khai các nhiệm vụ được giao. Ngày 15/11, Thủ tướng đã ký Nghị quyết số 66.7 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Ông Ninh nhấn mạnh báo cáo tổng rà soát thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền cần xác định rõ ba nhóm sản phẩm đầu ra.

Thứ nhất, về danh mục thủ tục hành chính đã chốt đến ngày 30/11 phải thống kê đầy đủ, phân tích chất lượng kết quả, làm rõ mức độ đơn giản hóa thủ tục hành chính và sự khác biệt giữa các bộ ngành Trung ương với địa phương.

Thứ hai, việc rà soát thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết tuy đã được rà soát, tinh giản nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều thành phần chưa thực sự hợp lý. Do đó cần phải gắn với hệ thống thông tin thủ tục hành chính và nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Thứ ba, với các trường dữ liệu và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, báo cáo cần phản ánh đúng thực trạng, bởi hiện nay chỉ có một số cơ sở dữ liệu đủ điều kiện vận hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều cơ sở dữ liệu mới dừng ở tên gọi hoặc nền tảng kỹ thuật, chưa có dữ liệu đầy đủ, chưa kết nối, chia sẻ được.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng yêu cầu xây dựng báo cáo rà soát theo logic rõ ràng, tổng hợp số liệu - phân tích, đánh giá - chỉ ra khó khăn, vướng mắc - đề xuất giải pháp và kiến nghị dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng, bám sát thực tiễn.

Các kiến nghị phải cụ thể, rõ địa chỉ, tránh chung chung, bảo đảm phản ánh trung thực thực tế triển khai cũng như đề xuất giải pháp khả thi trong thời gian tới, theo Bộ trưởng Tư pháp.