Hưng Yên sắp có thêm 4 cụm công nghiệp, tổng đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp mới gồm Minh Hải 2, Văn Nhuệ, Bắc Sơn 1 và Bắc Sơn 2.

Cụm công nghiệp Minh Hải 2 được thành lập sẽ có diện tích 64,66ha, thuộc địa phận xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kim Long.

Cụm công nghiệp tập trung thu hút phát triển ngành nghề gia dụng, cơ khí chế tạo, lắp ráp, điện tử, điện lạnh.

Một góc đô thị tại Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong khi đó, cụm công nghiệp Văn Nhuệ có diện tích khoảng 52ha thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, dự kiến tổng mức đầu tư là 482 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng công nghiệp Văn Nhuệ.

Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư mới và đất canh tác, đường Tân Phúc - Võng Phan; phía tây nam giáp đường tỉnh 386.

Ngành nghề thu hút chủ yếu là điện tử, bán dẫn; năng lượng; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại; sản xuất cơ khí chính xác; sản xuất - chế tạo máy và các ngành sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với phát triển công nghiệp của tỉnh.

Theo quyết định mới đây của UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp ECOBA Hưng Yên được chấp thuận là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 và Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.

2 cụm công nghiệp này đều đặt tại địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, với quy mô mỗi cụm khoảng 75ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến 2 cụm là 1.856 tỷ đồng.

Về ngành nghề hoạt động, cả hai cụm công nghiệp được định hướng phát triển công nghiệp nhẹ, gồm sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt may; giày dép; nội thất; sản xuất linh kiện điện tử; dược phẩm; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm…

Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày quyết định thành lập cụm công nghiệp, gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 8; giai đoạn thực hiện đầu tư từ tháng thứ 9 đến hết tháng thứ 36; và giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng từ tháng thứ 37.

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.