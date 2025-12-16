5 điểm nhấn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm qua

Chiều ngày 15/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với tình hình thiên tai khắc nghiệt đã đặt ra nhiều thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung và TTCK nói riêng. 5 điểm nhấn quan trọng của TTCK năm qua được điểm ra.

Thứ nhất, TTCK Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số, thanh khoản, giá trị vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét.

Thứ hai, hệ thống pháp luật về chứng khoán và TTCK tiếp tục được rà soát, củng cố và hoàn thiện. Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm qua đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và phát triển lành mạnh.

Thứ ba, hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức được đưa vào vận hành đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thị trường, mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường.

Thứ tư là TTCK Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, khẳng định vị thế và uy tín của TTCK Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thứ năm là kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được tăng cường, các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự Hội nghị (Ảnh: UBCKNN).

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ năm 2026, đất nước đứng trước bối cảnh phát triển mới, là năm mở đầu cho nhiệm kỳ 2026-2030. Điều này tạo nền tảng, dư địa thuận lợi cho sự phát triển và cũng đặt ra yêu cầu để TTCK đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế.

Trong năm 2026, Thứ trưởng đề nghị UBCKNN tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tâm như tiếp tục rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao…