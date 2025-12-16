Say xỉn bị thổi phạt, người đàn ông ở TPHCM quay sang xin lỗi chủ xe

Tối 15/12, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) lập chốt kiểm tra kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 13, đoạn gần cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 20h45, tổ công tác phát hiện ông T.V.Đ. (SN 1967, ngụ phường Bình Thạnh) chạy xe máy có biểu hiện say xỉn, phía sau chở theo một người đàn ông, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Ông Đ. vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, ông Đ. vi phạm ở mức 0,715mg/lít khí thở, gần gấp hai lần mức kịch khung. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế ngay sau đó.

Khi được CSGT thông báo mức xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện, ông Đ. đã đến xin lỗi đồng nghiệp đi cùng vì khiến chiếc xe của con dâu người này bị tạm giữ.

Trình bày với lực lượng chức năng, ông Đ. cho biết, sáng cùng ngày, ông và người em đồng nghiệp đi xây nhà cho người quen. Buổi tối, chủ nhà mời ăn cơm và cả hai uống bia. Nghĩ bản thân vẫn còn tỉnh táo, ông Đ. lấy xe chở bạn về thì bị CSGT kiểm tra.

“Chiếc xe mà tôi cầm lái là của con dâu đồng nghiệp. Tôi xin lỗi vì khiến xe bị tạm giữ, ảnh hưởng đến công việc của họ”, ông Đ. nói.

Ông Đ. đến xin lỗi người bạn đồng nghiệp sau khi bị giữ xe (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông P.M.M. (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,366mg/lít khí thở, đồng thời không có giấy phép lái xe và đăng ký xe. Người này thừa nhận đã uống bia trong lúc ăn cơm tối tại nhà.

Trong quá trình làm việc, một phụ nữ tự xưng là vợ ông M. đến xin lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm.

“Con tôi ở quê đang bệnh nên phải về gấp. Tôi không biết đặt xe công nghệ nên nhờ chồng chở ra bến. Khi vừa lên xe thì thấy chồng bị CSGT lập biên bản, tôi liền chạy xuống mong các anh thông cảm”, người phụ nữ trình bày.

Theo quy định, với mức nồng độ cồn nêu trên, ông M. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế M. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài hai trường hợp trên, nhiều người vi phạm khác cũng bị CSGT thổi phạt trong tối cùng ngày.

Trước đó, ngày 12/12, Phòng PC08 tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đợt cao điểm này sẽ kéo dài đến 16/3/2026.

Trong đợt ra quân này, PC08 sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, nồng độ cồn,...