Làng rau tan hoang, nông dân trắng tay sau lũ lớn

Làng rau Bàu Tròn, được mệnh danh là vựa rau lớn nhất tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) với gần 50ha và hơn 190 hộ dân chuyên canh, đang phải đối mặt cảnh tan hoang sau nhiều ngày ngập lụt.

Ghi nhận thực tế ngày 5/11, hàng trăm ha rau màu của nông dân bị hư hại nặng nề. Nhiều cánh đồng chìm trong bùn non, cây trồng úng rễ, gãy đổ. Người dân ngậm ngùi nhìn công sức bao ngày tháng vun trồng bị xóa sổ.

Nông dân vớt vát những gì còn sót lại sau lũ lớn (Ảnh: Ngô Linh).

Theo người dân địa phương, đợt mưa lớn kéo dài khiến nước lũ lên nhanh nhưng rút chậm, làm hoa màu bị ngập sâu trong nước và bùn đất suốt nhiều ngày, gây thiệt hại nặng nề.

Hiện tại, các nông hộ chỉ biết cố gắng dọn dẹp, đến đâu hay đến đó khi phần lớn cây trồng đã chết, khó có khả năng hồi phục.

Ông Phan Đình Hưng (59 tuổi, trú tại thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) đang cố vớt vát những cây tre còn sót lại.

Vùng trồng hoa màu lớn nhất Đà Nẵng tan hoang sau lũ lớn (Video: Ngô Linh).

“Lũ lớn đã làm mất trắng 7 sào rau màu của gia đình tôi, bao gồm khổ qua, mướp, đu đủ… Chỉ tính riêng công đầu tư đã là 5 triệu đồng/sào, nay mất toàn bộ. Lũ lên quá nhanh, nông dân không kịp trở tay, nhiều cánh đồng hoa màu bị lũ cuốn trôi hàng trăm mét”, ông Hưng chia sẻ.

Ông Lê Vinh (trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Đại Lộc) cũng không giấu nổi sự bất lực khi chứng kiến hơn 2ha chuối cùng nhiều loại hoa màu của gia đình bị ngập sâu trong nước lũ.

“Thật sự tôi không ngờ trận lũ này lại lớn như vậy. Nhà cửa, ruộng vườn đều hư hại, giờ chỉ biết cố gắng khắc phục chứ cũng không còn cách nào khác”, ông Vinh nói.

Đu đủ sắp thu hoạch héo rũ vì trận lũ ngập băng vườn (Ảnh: Ngô Linh).

Trong vườn nhà ông Huỳnh Văn Nhân (thôn Phú Phước), gần 200 cây đu đủ sắp thu hoạch thối gốc, héo rũ, buộc ông phải phá bỏ.

“Đu đủ là loại cây không chịu được mưa lớn và lũ ngập nên dễ bị úng nước, hư hại. Dù tiếc, các hộ trồng vẫn đành phải phá bỏ để làm vụ mới. Bao tháng ngày vun trồng nay mất trắng, chúng tôi mong có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về cây giống, vật tư nông nghiệp để tái đầu tư”, ông Nhân bày tỏ nguyện vọng.

Vườn chuối ngã rạp vì mưa lũ (Ảnh: Ngô Linh).

Theo thống kê sơ bộ của UBND thành phố Đà Nẵng, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên toàn thành phố.

Có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 78 ngôi nhà bị sập, 146 con gia súc và gần 27.000 con gia cầm bị nước cuốn trôi.

Ngoài ra, 55ha lúa, 718ha rau màu và 73ha cây trồng hằng năm bị thiệt hại; 167ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và khoảng 350 tấn lương thực bị trôi, ẩm, hư hỏng.