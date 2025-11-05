Miền Trung Philippines tan hoang sau bão Kalmaegi

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Kalmaegi ở Cebu ngày 4/11 (Ảnh: AFP).

Giới chức trách Philippines cho biết, tính đến cuối ngày 4/11, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi tại nước này đã lên tới 46 người, bao gồm 6 thành viên tổ lái của một trực thăng quân sự gặp nạn trong cơn bão mạnh kèm theo mưa lớn và lũ lụt trên khắp khu vực miền Trung.

Trực thăng quân sự Huey của Philippines đã rơi xuống tỉnh Agusan del Sur trên đảo Mindanao, cách đảo Cebu khoảng 270km khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Thi thể của cả 6 thành viên tổ lái đã được tìm thấy, và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nước lũ ngập ngang thắt lưng người lớn ở Cebu do bão Kalmaegi (Ảnh: AFP).

Cebu là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chính quyền địa phương cho biết 39 người đã thiệt mạng do đuối nước hoặc bị vật rơi trúng. Một người được ghi nhận tử vong trên đảo Bohol lân cận.

Dù Kalmaegi, tên địa phương là Tino, đã dần suy yếu kể từ khi đổ bộ Philippines đêm 3/11, rạng sáng ngày 4/11, nhưng cơn bão vẫn tiếp tục tàn phá nước này với sức gió 120km/h và giật tới 165 km/h khi quét qua các đảo Visayas hướng về Palawan và ra Biển Đông.

Bùn đất khắp nơi sau bão lũ ở Philippines (Ảnh: AFP).

Hàng chục nghìn người đã được sơ tán trên khắp khu vực Visayas, bao gồm một phần Luzon ở phía nam và Mindanao ở phía bắc, trước khi cơn bão làm ngập nhà cửa và gây lũ trên diện rộng.

Cán bộ thông tin tỉnh Cebu Ainjeliz Orong cho biết số nạn nhân tại tỉnh này đã tăng vọt, từ 3 người được báo cáo trước đó trong ngày, khi công tác cứu hộ đang diễn ra và thông tin bắt đầu đổ về. “Hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục và vẫn còn người mất tích, chưa được tìm thấy”, bà Orong chia sẻ với truyền thông qua điện thoại.

Ô tô chồng chất, ngổn ngang sau khi bị lũ cuốn trôi ở Cebu (Ảnh: AFP).

Ô tô bị lũ cuốn trôi (Ảnh: AFP).

Ảnh và video của Hội Chữ thập đỏ Philippines cho thấy lực lượng cứu hộ lội qua dòng nước lũ ngập đến đầu gối ở thành phố Cebu, sử dụng thuyền để tiếp cận người dân bị kẹt. Tại một thị trấn ở ngoại ô thành phố, nhà cửa ngập, chỉ còn thấy mái và tầng trên.

Ô tô bị cuốn trôi do bão lũ ở Philippines (Video: X)

Đến cuối ngày 4/11, nhiều nơi vẫn còn mất điện, bùn đất bao phủ (Ảnh: Reuters).

Nước lũ ở thành phố Cebu đã rút bớt vào tối 4/11 nhưng nhiều nơi vẫn mất điện và dịch vụ viễn thông chập chờn. Các video đã được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xe cộ và đường phố chìm trong nước, với một số phương tiện bị cuốn trôi.

Sau khi nước rút ở một khu vực của thành phố Cebu, những xe hơi chất chồng lên nhau, một số bị lật úp.

“Chúng tôi thực sự lo lắng vì mưa càng kéo dài thì nước lũ càng dâng cao. Khi nước dâng, chúng tôi lên tầng hai. Nhưng nước vẫn tiếp tục dâng nên chúng tôi quyết định trèo lên mái”, ông John Patajo, một nhân viên vệ sinh trong khu vực, nói.

Người dân được cứu hộ sau khi leo lên mái nhà tránh lũ ở Cebu (Ảnh: Reuters).

Cơn bão được dự báo sẽ rời khỏi Philippines vào cuối ngày 5/11 hoặc rạng sáng 6/11.

Trước đó, hơn 300 chuyến bay đến và đi từ khu vực đã bị hủy vào ngày 4/11, trong khi các tàu thuyền được khuyến cáo quay về bờ.

Cây cối gãy đổ ở Leyte, miền Trung Philippines do bão (Ảnh: AFP).

Một số tuyến đường bị chắn (Ảnh: AFP).

Cơ quan khí tượng quốc gia Pagasa trước đó cảnh báo nguy cơ cao xảy ra “nước dâng do bão gây nguy hiểm tính mạng và thiệt hại nghiêm trọng” với độ cao có thể vượt 3m tại các cộng đồng ven biển và vùng trũng ở miền Trung Philippines.

Người dân ở Leyte nhặt dừa rụng, trải đầy bãi biển sau bão (Ảnh: AFP).

Trung bình Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Quốc gia này vẫn đang phục hồi sau hàng loạt thảm họa, bao gồm động đất và thời tiết cực đoan trong những tháng gần đây. Tháng 9, siêu bão Ragasa quét qua Luzon phía bắc, mang theo gió mạnh và mưa lớn, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa.